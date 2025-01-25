Подруга Анны Жук, которая погибла в ДТП, рассекретила особую мечту блогера
Украинский блогер Стася Макеева отреагировала на смерть подруги и коллеги Анны Жук, которая погибла в ДТП. Она рассказала, какое желание хотела осуществить Анна.
Блогер Анна Жук погибла в аварии 24 января. В тот день она ехала на день рождения дочери своей подруги, Стаси Макеевой. После трагедии Стася отменила праздник и вышла на связь в в своем инстаграме, пишет 24 Канал.
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Стася опубликовала совместное фото с Анной и рассказала, какой была ее подруга в реальной жизни. Блогер призналась, что при жизни Анна хотела стать мамой дочери.
Ани не стало. Они с мужем попали в аварию. Она тоже из Харькова, мы дружили. Мы были очень близкими. Не представляете, каким человеком она была. Всем помогала, за всех переживала. Никогда не оставит никого в трудную минуту. Она была душой любой компании. Она так хотела жить! Она так хотела родить еще дочь,
– рассказала Макеева.
Стася Макеева о подруге / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о трагедии
- Блогер из Харькова Анна Жук, также известная как Аннет, погибла в жуткой аварии утром 24 января. За рулем был ее муж, который врезался в грузовик. В авто также был сын, который, как и отец, пострадал и сейчас находится под наблюдением врачей.
- Анна Жук в блоге рассказывала о своей жизни, материнство. Она поддерживала женщин и проводила различные тренинги, помогала ВСУ.
- Украинские блогеры, которые знали Анну, с болью отреагировали на трагедию.