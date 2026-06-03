Где сейчас Артем Пивоваров, который установил рекорд Украины
Артем Пивоваров – пример того артиста, который свою детскую мечту превратил в реальную жизнь. Певец никогда не стоит на месте, а продолжает эксперементировать с музыкой, чтобы поражать стилем и новым уровнем творчества.
Под его трек "Барабан" на пресс-конференции выходил украинский чемпион Александр Усик, на его концерты приходят тысячи людей, а популярность только растет. Поэтому 24 Канал решил рассказать, что известно о жизни Пивоварова и где он сейчас.
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Как Артем Пивоваров стал популярным?
Артист родом из Волчанска, Харьковской области. Когда был подростком, то предпочел музыку в стиле рок, а после 9 класса поступил в медицинский колледж.
Артем чувствовал, что медицина – это не его призвание, поэтому из-за стресса даже употреблял спиртные напитки.
Это был постоянный процесс, когда я понимал, что мне сложно, больно, я не осознавал, что делать и куда мне двигаться,
– я был откровенен с тобой рассказал Пивоваров.
Но судьба свела его с одной музыкальной группой, с которой юный музыкант отправился в свой первый тур. А дальше началась работа над сольным проектом. Одной из первых популярных песен артиста стала "Дежавю". Ранее Артем выпускал треки на двух языках – украинском и русском, сегодня же поет только на украинском.
Артем Пивоваров – "Дежавю": смотрите видео онлайн
Постепенно в свет начали выходить и другие известные треки, однако один из крупнейших прорывов произошел в результате совместной песни с Klavdia Petrivna.
Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna – "Барабан": смотрите видео онлайн
В июне прошлого года Артем Пивоваров официально получил звание заслуженного артиста Украины.
Но и это еще не все. Осенью певец провел семь концертов в киевском Дворце спорта, которые посетили 73 тысячи человек. Заметим, что Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Он стал первым артистом в Украине, который провел сразу семь концертов во Дворце спорта. Рекорд объявили в последний день, 16 ноября.
Личная жизнь
Артист никогда не рассказывает о личной жизни и оберегает ее от прессы и поклонников.
Журналисты постоянно пишут, что любимая Артема – Даша Чередниченко. Первые их совместные фото начали появляться еще в 2014 году. Но исполнитель никогда не подтверждал и не опровергал этих слухов.
И серьезные отношения между ними, вероятно, закрутились в 2017 году. Также стоит отметить, что Даша – менеджер артиста и всегда его сопровождает. Девушка даже снялась в клипе "Моя ночь", где они страстно целовались.
Артем Пивоваров – "Моя ночь": смотрите видео онлайн
Весной 2024 года появились новости, что у Артема и Даши заметили идентичные колечки на безымянных пальцах пары, что позволило предположить то, что они тайно поженились. Однако Пивоваров поспешил заверить, что "это его аксессуар". Но в соцсетях девушка публиковала фотографии с кольцом на правой руке. Поэтому, не исключено, что пара таки могла тайно пожениться.
Во время одного из концертов во Дворце спорта исполнитель пел песню "Голубизна твоих глаз" и нежно смотрел на Дашу. Этот момент успели поймать на камеру.
Где сейчас Артем Пивоваров?
Артист продолжает заниматься творчеством. Например, 13 июня состоится большой концерт в Буче на стадионе "Юбилейный". Каждое выступление Артема имеет еще и благотворительную цель, ведь благодаря концертам удается собирать деньги на помощь ВСУ.
А вот осенью ожидайте Пивоварова за рубежом. Он выступит в некоторых европейских городах.