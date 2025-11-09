Без маски и в черной накидке: Klavdia Petrivna в эффектном образе появилась на шоу Пивоварова

На втором концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта, который состоялся 8 ноября, вместе с ним выступила Klavdia Petrivna. Артисты спели свой совместный трек "Барабан", который вышел весной прошлого года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Klavdia Petrivna. Она опубликовала видео выступления.

Klavdia Petrivna выступала без маски. Артистка появилась на сцене в черном наряде. Она надела платье с разрезом и накидку. Свой образ дополнила черными очками, которые потом сняла и бросила в толпу.

Киев, Дворец спорта, я соскучилась,

– написала Klavdia Petrivna.

Напомним! В прошлом году во Дворце спорта состоялись два концерта певицы: 30 и 31 августа.

Образы Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna гармонично сочетались. Артист был одет в черный костюм. Видео их выступления в своем тиктоке также опубликовал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

Нео и Тринити вошли в Матрицу, чтобы спасти Украину. Вот это так образ у Klavdia Petrivna на концерте Артема Пивоварова,

– написал он.

Для справки! Нео и Тринити – это персонажи франшизы "Матрица".

Как прошел первый концерт Артема Пивоварова во Дворце спорта?