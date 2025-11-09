Без маски й в чорній накидці: Klavdia Petrivna в ефектному образі з'явилась на шоу Пивоварова

На другому концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту, що відбувся 8 листопада, разом із ним виступила Klavdia Petrivna. Артисти заспівали свій спільний трек "Барабан", який вийшов навесні минулого року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Klavdia Petrivna. Вона опублікувала відео виступу.

Klavdia Petrivna виступала без маски. Артистка з'явилась на сцені в чорному вбранні. Вона одягла сукню з розрізом і накидку. Свій образ доповнила чорними окулярами, які потім зняла і кинула у натовп.

Київ, Палац спорту, я скучила,

– написала Klavdia Petrivna.

Нагадаємо! Торік у Палаці спорту відбулися два концерти співачки: 30 і 31 серпня.

Образи Артема Пивоварова і Klavdia Petrivna гармонійно поєднувалися. Артист був одягнений у чорний костюм. Відео їхнього виступу у своєму тіктоці також опублікував музичний оглядач Роман Бутурлакін.

Нео та Триніті увійшли у Матрицю, аби врятувати Україну. Ось це так образ у Klavdia Petrivna на концерті Артема Пивоварова,

– написав він.

Для довідки! Нео та Триніті – це персонажі франшизи "Матриця".

Як пройшов перший концерт Артема Пивоварова у Палаці спорту?