Без маски й в чорній накидці: Klavdia Petrivna в ефектному образі з'явилась на шоу Пивоварова
- На концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту виступила Klavdia Petrivna, вони заспівали спільний трек "Барабан".
- Klavdia Petrivna з'явилася на сцені в чорному вбранні без маски та кинула свої окуляри у натовп.
На другому концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту, що відбувся 8 листопада, разом із ним виступила Klavdia Petrivna. Артисти заспівали свій спільний трек "Барабан", який вийшов навесні минулого року.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Klavdia Petrivna. Вона опублікувала відео виступу.
Klavdia Petrivna виступала без маски. Артистка з'явилась на сцені в чорному вбранні. Вона одягла сукню з розрізом і накидку. Свій образ доповнила чорними окулярами, які потім зняла і кинула у натовп.
Київ, Палац спорту, я скучила,
– написала Klavdia Petrivna.
Нагадаємо! Торік у Палаці спорту відбулися два концерти співачки: 30 і 31 серпня.
Образи Артема Пивоварова і Klavdia Petrivna гармонійно поєднувалися. Артист був одягнений у чорний костюм. Відео їхнього виступу у своєму тіктоці також опублікував музичний оглядач Роман Бутурлакін.
Нео та Триніті увійшли у Матрицю, аби врятувати Україну. Ось це так образ у Klavdia Petrivna на концерті Артема Пивоварова,
– написав він.
Для довідки! Нео та Триніті – це персонажі франшизи "Матриця".
Як пройшов перший концерт Артема Пивоварова у Палаці спорту?
Наша редакція побувала на першому з семи концертів Артема Пивоварова у Палаці спорту, який відбувся 7 листопада. Команда артиста створила шоу з оркестром і хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького.
Звучали старі улюблені пісні Пивоварова, зокрема "Ой, на горі", "Думи", "Рандеву", "Міраж", "Дежавю", "Маніфест". Співак також запрем'єрив новий трек "Аве Марія" з альбому, який вийде наступного року.
На концерті Артем анонсував сьомий концерт у Палаці спорту, запланований на 16 листопада.
Уже наприкінці шоу на сцену вийшов Андрій Бєдняков, який провів аукціон. Ведучий розіграв костюм Пивоварова з кліпу "Рандеву" за 100 тисяч гривень, а гітару – за 200 тисяч гривень.