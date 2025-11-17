Укр Рус
17 ноября, 16:49
Артем Пивоваров залез на крышу лимузина, как в "Холостяке": Цимбалюк отреагировал

София Хомишин
Основні тези
  • Артем Пивоваров повторил сцену из шоу "Холостяк-14", сняв видео на крыше лимузина.
  • Ролик прокомментировал Тарас Цимбалюк.

Первая вечеринка шоу "Холостяк-14" наделала шума в сети. В частности, после выпуска появилось немало мемов, которые до сих пор обсуждают.

Один из них связан с участницей Ириной, которая приехала на первую встречу с Тарасом Цимбалюком на крыше лимузина. Эту мемную сцену повторил Артем Пивоваров, а Холостяк прокомментировал. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

Артем Пивоваров снял видео под звук, сделанный из реакций Тараса Цимбалюка на слова участниц "Холостяка-14". В первом кадре он появился в черном костюме на крыше лимузина возле Дворца спорта, а дальше можно увидеть нарезку с концерта исполнителя.

Тарас Цимбалюк оставил реакцию под этой публикацией.

Тарас Цимбалюк прокомментировал сообщение Артема Пивоварова / Скриншот из инстаграма

Кстати, благодаря концертам во Дворце спорта Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мы-Украина".

Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?

  • Певец выступил на сцене самой большой крытой арены страны 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 ноября.
  • Он собрал семь аншлагов подряд, что стало новым национальным рекордом.
  • Концерты Артема Пивоварова во Дворце спорта посетило 73 тысячи человек.
  • На этих выступлениях он выступал с оркестром, шоу имело различные спецэффекты, а сам певец делал неожиданные трюки и выступал с приглашенными гостями. Среди которых – Надя Дорофеева, Klavdia Petrivna, Лилу45 и Олег Скрипка.
  • Что важно, выступления имели благотворительную цель. Во время всех концертов проводили сборы и аукционы на нужды Сил обороны Украины.