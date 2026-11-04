Артем Пивоваров рассказал, существует ли конкуренция между тренерами "Голоса страны-14"

Артем Пивоваров рассказал, как складываются отношения между наставниками нового сезона шоу "Голос страны". По словам певца, сейчас тренеры поддерживают не только своих участников, но и вокалистов из других команд.

Об атмосфере на съемочной площадке артист рассказал в комментарии для "ЖВЛ представляет". Пивоваров считает, что пока взаимная поддержка преобладает над соперничеством. В то же время он предполагает, что ближе к завершению сезона борьба за победу станет более ощутимой.

На самом деле, конечно, я думаю, когда наступит финал, мы все осознаем, что наступит момент конкуренции. Но сейчас, мне кажется, мы больше поддерживаем друг друга. Тренеры поддерживают участников других команд

– отметил певец.

Артем Пивоваров / фото goloskrainy_official

Для самого Пивоварова участие в шоу – это также возможность поработать с коллегами и познакомиться с вокалистами, выбравшими других наставников.

Это прекрасный опыт и возможность взаимодействовать не только с коллегами, но и с участниками другой команды. Действительно, на площадке царит атмосфера единства

– добавил артист.

Напомним, "Голос страны" вернулся на экраны после трехлетнего перерыва. В 14-м сезоне тренерские кресла заняли Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, MONATIK и Тина Кароль. Зрители уже увидели два выпуска "слепых" прослушиваний, во время которых наставники формируют свои команды. Также произошел неожиданный поворот на шоу, в котором любимый участницы вышел на сцену и сделал предложение ей.