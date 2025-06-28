Артем Пивоваров получил почетное звание Заслуженного артиста Украины

Украинский певец Артем Пивоваров стал Заслуженным артистом Украины. Символично, что сегодня, 28 июня, музыканту исполнилось 34 года.

По случаю Дня Конституции Украины Владимир Зеленский отметил и наградил украинских деятелей – среди них и музыкантов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на соответствующий указ президента.

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Артем Пивоваров, который 28 июня празднует день рождения, получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.

Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин Президент, за награду!

– отреагировал певец.



Артем Пивоваров / Фото из инстаграма Артема Пивоварова

Соответствующее звание также получил сын народного артиста Степана Гиги – Степан Степанович Гига.



Кому присвоили почетное звание / Скриншот из указа

Заслуженными артистами Украины также стали:

артистка и солистка Ивано-Франковской областной филармонии Ирина Борух,

режиссер Максим Голенко,

солист-инструменталист Станислав Калинин,

композитор Анастасия Комликова,

артист Дмитрий Кондратюк,

балетмейстер Олег Кравец,

вокалист Юрий Надточий,

певец и композитор Назар Савка,

актер Петр Сова.

Звание "Народный артист Украины" присвоили Игорю Геращенко, Дмитрию Клявину, Сергею Михайловскому, Никите Сухорукову.

Что известно об Артеме Пивоварове