Артем Пивоваров получил почетное звание Заслуженного артиста Украины
- Артем Пивоваров получил звание Заслуженного артиста Украины по случаю Дня Конституции.
Звания получили и другие деятели культуры, включая Игоря Геращенко, которому присвоили звание "Народный артист Украины".
Украинский певец Артем Пивоваров стал Заслуженным артистом Украины. Символично, что сегодня, 28 июня, музыканту исполнилось 34 года.
По случаю Дня Конституции Украины Владимир Зеленский отметил и наградил украинских деятелей – среди них и музыкантов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на соответствующий указ президента.
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Артем Пивоваров, который 28 июня празднует день рождения, получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.
Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин Президент, за награду!
– отреагировал певец.
Артем Пивоваров / Фото из инстаграма Артема Пивоварова
Соответствующее звание также получил сын народного артиста Степана Гиги – Степан Степанович Гига.
Кому присвоили почетное звание / Скриншот из указа
Заслуженными артистами Украины также стали:
- артистка и солистка Ивано-Франковской областной филармонии Ирина Борух,
- режиссер Максим Голенко,
- солист-инструменталист Станислав Калинин,
- композитор Анастасия Комликова,
- артист Дмитрий Кондратюк,
- балетмейстер Олег Кравец,
- вокалист Юрий Надточий,
- певец и композитор Назар Савка,
- актер Петр Сова.
Звание "Народный артист Украины" присвоили Игорю Геращенко, Дмитрию Клявину, Сергею Михайловскому, Никите Сухорукову.
Что известно об Артеме Пивоварове
- Артем Пивоваров родился в Волчанске Харьковской области. Начал заниматься музыкой еще с 12-летнего возраста, хоть и не получил музыкального образования. Учился в Национальной академии городского хозяйства в Харькове и стал бакалавром экологии.
- В 2012 году Артем присоединился к группе Art Rey и начал записывать первые акустические песни. В следующем году вышел дебютный альбом "Космос". С 2015 года Пивоваров писал как авторские треки, так и песни на заказ для украинских и российских артистов.
- С 2018 года начал участвовать в фестивале Atlas Weekend. А в 2021 году получил одну из первых наград – выиграл в номинации "Лучшая песня" с треком "Дежавю".
- В 2022 году Артем Пивоваров выпустил альбом "Твои стихи, мои ноты", где представлены его дуэты с другими артистами. Основой песен являются стихи известных украинских поэтов или народные песни. В 2024 году перезапустил этот проект под названием "ВИРШИНШИ".