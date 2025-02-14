Валерий Залужный встретился с Пивоваровым и рассказал, что они обсуждали

Певец Артем Пивоваров увиделся с бывшим Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Похоже, встреча состоялась в Лондоне, где сейчас находится артист.

Напомним, что Залужный сейчас является послом Украины в Великобритании. О встрече с Пивоваровым он написал в своем телеграм-канале и поделился фотографией, сделанной с певцом, информирует 24 Канал.

Смотрите также Жена Усика замиловала новыми фото с боксером и поздравила с Днем влюбленных

Сегодня встретился с Артемом Пивоваровым – и скажу честно, такие встречи вдохновляют. Потому что это об энергии, которая зажигает, об идеях, которые меняют, и о музыке, которая от души,

– написал Валерий Залужный.

Посол Украины в Великобритании отметил, что украинская музыка звучала в окопах и на площадях. Даже в самые темные времена она поднимает дух, а сейчас "открывает Украину миру", добавил он.

Артем – тот, кто не просто творит музыку, а вкладывает в нее содержание и миссию. Он показывает Украину через звучание, через слово, через эмоцию. Я уверен: украинская музыка должна быть услышана далеко за пределами нашей страны,

– поделился бывший главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный заметил, что говорил с Артемом Пивоваровым о будущем, силе культуры и творчестве. Также они общались о том, как искусство может помочь Украине одержать победу в войне.

Стоит отметить, ранее Пивоваров объявил о большом сольном благотворительном концерте в Лондоне 14 февраля. Певец уже приехал в город, о чем сообщил в инстаграм-сторис, поэтому, вероятно, встреча состоялась там.