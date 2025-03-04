С откровенных фото в директе смеются вдвоем: Артемий Егоров поделился секретами 14-летнего брака

Украинский актер Артемий Егоров стал звездой многих фильмов и сериалов, поэтому количество его поклонниц неуклонно растет. Но тем девушкам, которые зовут Артемия на свидание, приходится разочаровываться, ведь актер женат.

Артемий Егоров состоит в счастливом и длительном браке с актрисой Еленой Тимковой. За кулисами съемок шоу "еПитання" на Новом канале, актер рассказал о традициях с женой, передает 24 Канал.

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Часто женщины пишут мне в директ: "Давайте выпьем где-то кофе". Или присылают очень откровенные фото. Но я 14 лет женат, мне это неинтересно. Я не изменяю своей жене. Поэтому с таких сообщений мы смеемся вдвоем,

– с улыбкой рассказал Егоров.

Актер признался, что не может назвать секрета долговременных отношений. По его мнению, универсальных советов для всех пар нет. Однако важно чувствовать партнера, понимать, что вас держит вместе, и беречь это.

"Знаете, все говорят, что невозможно актеру ужиться с актрисой. Типа это не очень крепкий брак. Но я считаю: если вы движетесь в одном направлении, если у вас общие интересы, если вы смотрите одни и те же фильмы, разговариваете на интересные обоим темы, то это все всегда крепко держит пару", – поделился Артемий Егоров.

Мужчина заметил, что ему не надоедает быть с женой 24 часа в сутки. Однако он знает пары, где любимые хотят отдыхать друг от друга – для него это странно.



Артемий Егоров с женой / Фото пресс-службы

Традиции Артемия и его жены

Актер поделился, как любит проводить время с любимой. У супругов есть несколько любимых традиций.

"Первое – это чайные церемонии. Каждый вечер мы вместе пьем чай. Также вместе ходим на природу. Или сопровождаем увлечения друг друга. Например, я в прошлом году занялся кайт-серфингом, Алена со мной ездит. У нас много общего! Легче найти, что у нас не общее", – рассказал Артемий Егоров.