23 июня, 20:12
Страшная ночь, – Никитюк рассказала, как с новорожденным сыном пряталась от баллистических ракет
Основні тези
- В ночь на 23 июня российская армия осуществила комбинированную атаку на Украину.
- Леся Никитюк рассказала, как пережила ее с новорожденным сыном.
В ночь на 23 июня российская армия осуществила комбинированную атаку на столицу и другие области Украины. Леся Никитюк, которая живет в Киеве, рассказала, как пережила этот обстрел с новорожденным сыном.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.
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Леся Никитюк рассказала, где прячется с малышом во время ракетных обстрелов.
Я бегу в укрытие с ребенком. Страшная ночь,
– подчеркнула знаменитость.
Кроме того, она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших после российской атаки.