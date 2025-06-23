Страшная ночь, – Никитюк рассказала, как с новорожденным сыном пряталась от баллистических ракет

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.

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Леся Никитюк рассказала, где прячется с малышом во время ракетных обстрелов.

Я бегу в укрытие с ребенком. Страшная ночь,

– подчеркнула знаменитость.

Кроме того, она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших после российской атаки.



Леся Никитюк рассказала, что прячется с новорожденным сыном в укрытие / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о материнстве Леси Никитюк

В июне Леся Никитюк подтвердила, что ждет ребенка. Телеведущая рассказала, что узнала о беременности во время съемок фильма "Песики". Она призналась, что этот период прошел для нее легко – без токсикоза и резких смен настроения.

15 июня, в День отца, Леся Никитюк родила первенца. Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук.

После рождения сына телеведущая рассказала, что прекрасно чувствует себя в роли мамы. По ее словам, по сравнению с напряженным рабочим графиком, материнство для нее – как отдых.