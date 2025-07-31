Россия продолжает террор, – звезды эмоционально отреагировали на массированный обстрел столицы
- Украинские звезды выразили соболезнования жертвам массированного обстрела Киева 31 июля и призвали поддерживать пострадавших и военных.
- Среди известных лиц, которые отреагировали на трагедию, – Святослав Вакарчук, Даша Квиткова, Никита Добрынин, Тимур Мирошниченко и другие.
В ночь на 31 июля Киев подвергся очередному массированному обстрелу. Россия атаковала Украину более 300 дронами и восемью ракетами. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых шестилетний мальчик и его мама.
Украинские звезды не остались в стороне и выразили свои эмоции относительно трагедии и показали, как сами пережили эту ночь, пишет Show 24.
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Святослав Вакарчук
Певец выразил искренние соболезнования погибшим и пострадавшим от действий российской армии.
Опять ужасная ночь в Украине. Россия продолжает террор. Это все что она умеет. Но все террористы заканчивают одинаково. А Украина выстоит,
– добавил Вакарчук.
Святослав Вакарчук отреагировал на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Тарас Цимбалюк
Актер распространил фото, где видно разрушенный дом и также передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим от российских обстрелов.
Тарас Цимбалюк отреагировал на ракетную атаку столицы / Скриншот из инстаграм-сторис
Даша Квиткова
Блогерша распространила в инстаграм-сторис последствия ракетного обстрела, где видно разрушенный дом, и показала, как они сыном вернулись домой после атаки. Она призвала украинцев донатить на нужды военных, ведь сегодня это очень важно.
Даша Квиткова отреагировала на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Никита Добрынин
После массированного обстрела телеведущий обратился к подписчикам с призывом поддерживать семьи пострадавших и помогать защитникам и защитницам Украины. Кроме того, Добрынин выразил почтение службам спасения.
Тимур Мирошниченко
Телеведущий поделился реалиями жизни украинцев во время войны. Он рассказал, что около 5 утра проснулся от прилета ракеты над домом, а уже в 7:48 – был на съемочной площадке.
Тимур Мирошниченко высказался о ракетном обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Другие украинские звезды также высказались об обстреле столицы. Среди них – актриса Анна Саливанчук, певицы Тина Кароль и Надя Дорофеева, Злата Огневич и многие другие.
Что другие звезды говорят о ракетной атаке на столицу / Скриншоты из инстаграм-сторис
Заметим, дом известной телеведущей Екатерины Соляр пострадал от ракетного обстрела.