Успела ребенку закрыть уши, – жена Козловского о том, как пережила обстрел с сыном в Киеве
- В ночь на 5 января российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами, пострадали по меньшей мере 4 человека, один человек погиб.
- Юлия Бакуменко, жена Виталия Козловского, рассказала, как с сыном пережила обстрел и показала последствия разрушений в городе.
В ночь на 5 января российские военные в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударом в очередной раз оказался Киев.
Жена певца Виталия Козловского рассказала, как с сыном Оскаром пережила ракетный обстрел Киева. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Бакуменко.
Ночью проснулась от звука, как шахед набирает скорость. Только успела ребенку закрыть уши руками, чтобы не разбудило – и тут бахнуло. Он открыл глаза и говорит: "Шахед. Где-то развалило дом". И заснул дальше,
– поделилась женщина.
Днем Юлия с сыном пошли на занятия по плаванию. По дороге они увидели последствия обстрела Киева и показала эти кадры в сторис. Женщина добавила, что Оскар с интересом наблюдал, как разбирают завалы, а в воздухе чувствовался сильный запах пожара.
Какие последствия ракетного обстрела Киева?
- Российский беспилотник попал в частный медицинский центр в Оболонском районе.
- После удара в здании вспыхнул пожар, который потушили спасатели ГСЧС.
- В результате атаки погиб мужчина 1995 года рождения. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.