Успела ребенку закрыть уши, – жена Козловского о том, как пережила обстрел с сыном в Киеве

В ночь на 5 января российские военные в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударом в очередной раз оказался Киев.

Жена певца Виталия Козловского рассказала, как с сыном Оскаром пережила ракетный обстрел Киева. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Бакуменко.

Не пропустите Об отношениях с Надин, гонорары на шоу и скандалы: Цимбалюк дал первое интервью после "Холостяка"

Ночью проснулась от звука, как шахед набирает скорость. Только успела ребенку закрыть уши руками, чтобы не разбудило – и тут бахнуло. Он открыл глаза и говорит: "Шахед. Где-то развалило дом". И заснул дальше,

– поделилась женщина.

Днем Юлия с сыном пошли на занятия по плаванию. По дороге они увидели последствия обстрела Киева и показала эти кадры в сторис. Женщина добавила, что Оскар с интересом наблюдал, как разбирают завалы, а в воздухе чувствовался сильный запах пожара.

Юлия Бакуменко показала последствия ракетного обстрела Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Юлия Бакуменко рассказала, как пережила ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Какие последствия ракетного обстрела Киева?