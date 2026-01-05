Дружина співака Віталія Козловського розповіла, як з сином Оскаром пережила ракетний обстріл Києва. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бакуменко.

Вночі прокинулась від звуку, як шахед набирає швидкість. Тільки встигла дитині закрити вуха руками, щоб не розбудило – і тут бахнуло. Він відкрив очі й каже: "Шахед. Десь розвалило хату". І заснув далі,

– поділилася жінка.

Вдень Юлія з сином пішли на заняття з плавання. По дорозі вони побачили наслідки обстрілу Києва і показала ці кадри в сторіс. Жінка додала, що Оскар із цікавістю спостерігав, як розбирають завали, а в повітрі відчувався сильний запах пожежі.

Юлія Бакуменко показала наслідки ракетного обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юлія Бакуменко розповіла, як пережила ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Які наслідки ракетного обстрілу Києва?