Дружина співака Віталія Козловського розповіла, як з сином Оскаром пережила ракетний обстріл Києва. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бакуменко.
Не пропустіть Про стосунки з Надін, гонорари на шоу та скандали: Цимбалюк дав перше інтерв'ю після "Холостяка"
Вночі прокинулась від звуку, як шахед набирає швидкість. Тільки встигла дитині закрити вуха руками, щоб не розбудило – і тут бахнуло. Він відкрив очі й каже: "Шахед. Десь розвалило хату". І заснув далі,
– поділилася жінка.
Вдень Юлія з сином пішли на заняття з плавання. По дорозі вони побачили наслідки обстрілу Києва і показала ці кадри в сторіс. Жінка додала, що Оскар із цікавістю спостерігав, як розбирають завали, а в повітрі відчувався сильний запах пожежі.
Юлія Бакуменко показала наслідки ракетного обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Юлія Бакуменко розповіла, як пережила ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Які наслідки ракетного обстрілу Києва?
- Російський безпілотник влучив у приватний медичний центр в Оболонському районі.
- Після удару в будівлі спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.
- Внаслідок атаки загинув чоловік 1995 року народження. Крім того, постраждали щонайменше 4 людини.