"Киев выстоял одну из самых страшных ночей": Зеленская прокомментировала атаку на столицу

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В КГВА сообщили, что пострадали Соломенский, Святошинский, Днепровский, Дарницкий, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.

На очередной российский обстрел Киева отреагировала первая леди Украины Елена Зеленская. Она опубликовала сообщение в социальной сети X (бывший твиттер), передает Show 24.

Не пропустите "И снова страшная ночь": Эктор, Добрынин, Сумская и другие звезды отреагировали на обстрел Киева

Елена Зеленская написала, что "Киев выстоял одну из самых страшных ночей за время российской агрессии". Россияне запустили по столице и области дроны и ракеты. К сожалению, есть пострадавшие, а спасатели тушили пожары до утра.

Спасибо спасателям и силам ПВО за сохраненные жизни. Вы – наша опора в самые темные часы. Каждая такая ночь доказывает, насколько важно нам иметь достаточно средств обороняться. Это вопрос того, позволит ли мир очередной российской ракете попасть в украинский дом и забрать десятки жизней,

– добавила Зеленская.

Последствия атаки на Киев 4 июля

В результате атаки в Киеве возникло много пожаров, поэтому власти просили жителей города закрывать окна из-за большого количества продуктов горения в воздухе.

В Укрзализныце сообщили, что повреждена железнодорожная инфраструктура.

Кроме того, пострадали объекты "Новой почты": отделение и сортировочное депо, вблизи которого также загорелись два автомобиля. К счастью, пострадавших нет. Компания находится с клиентами на связи.