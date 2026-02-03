В такой холод люди остаются без тепла, – Зеленская эмоционально отреагировала на ночную атаку
- Елена Зеленская отреагировала на сегодняшний обстрел, подчеркнув, что в условиях сильных морозов многие украинцы остались без света и тепла из-за атак России.
- Она отметила, что украинские энергетики работают безостановочно, чтобы восстановить энергоснабжение после ударов.
В ночь на 3 февраля Россия в очередной раз обстреляла Украину. Враг продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру в сильные морозы, поэтому во многих домах нет света и тепла.
Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на сегодняшнюю атаку. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в X.
К слову Поврежденные многоэтажки, детсад, инфраструктура: какие последствия массированной атаки в Украине
Елена Зеленская отметила, что сегодня Украина переживает один из самых холодных дней зимы: местами температура достигает -28 градусов, однако даже в мороз Россия бьет по украинским городам дронами и ракетами.
Первая леди Украины отметила, что россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, тем самым оставляя сотни тысяч людей без света и тепла. В то же время она подчеркнула, что украинские энергетики работают безостановочно, "чтобы страна оправилась после этих бесчеловечных ударов".
Когда вы читаете новости об обстрелах Украины, представьте: в такой холод люди остаются без тепла, электричества и воды – базовых условий жизни, привычных для всего цивилизованного мира. Именно это у нас ежедневно забирает страна-террорист,
– подытожила Зеленская.
Массированная атака 3 февраля: главное
Этой ночью Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Последствия зафиксировали в Днепровском, Деснянском, Дарницком, Печерском и Шевченковском районах столицы. Есть пострадавшие.
Мэр Киева Виталий Кличко утром сообщал, что в городе 1170 многоэтажек остались без теплоснабжения, преимущественно в Дарницком и Днепровском районах.
Дрон попал в 22-этажный дом в Шевченковском районе столицы – на верхних этажах вспыхнул пожар. Кроме того, россияне повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне под монументом "Родина-мать".
Под ударом оккупантов также оказались Сумская, Харьковская, Киевская, Днепровская, Одесская и Винницкая области.