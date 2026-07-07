Show24 Украинские звезды Аурика Ротару рассказала, какие у нее отношения с Софией Ротару во время войны
7 июля, 12:23
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Аурика Ротару рассказала, какие у неё отношения с Софией Ротару во время войны

Марта Яровая

Украинская певица Аурика Ротару рассказала об отношениях со своей старшей сестрой, народной артисткой Софией Ротару. Исполнительница ответила, поддерживают ли они связь во время полномасштабной войны, и призналась, как реагирует на постоянные сравнения со знаменитой родственницей.

Сестра Софии Ротару в эфире проекта "Тур со звездами" откровенно рассказала о своих отношениях с легендарной певицей и поделилась информацией о том, где именно находится артистка во время полномасштабной войны.

Аурика призналась, что из-за невероятного сходства их с сестрой постоянно путают поклонники.

Раньше нас очень часто путали, когда мы шли вместе, и ко мне обращались: "София Михайловна, добрый день". Но почему-то я должна обижаться? Это же моя сестра,
– поделилась артистка.

Она также развеяла многочисленные слухи о том, что София Михайловна якобы уехала за границу и сейчас проживает в солнечной Италии. По словам Аурики, легендарная певица никуда не сбегала, остается в Украине и живет в своем доме в Киевской области.

София и Аурика Ротару / фото из инстаграма

Несмотря на то, что София Ротару с началом большой войны выбрала максимально закрытый образ жизни, не дает интервью и не появляется на публике, сестры поддерживают постоянную связь.

Конечно! Мы сестры, мы общаемся,
– заверила Аурика.

Хотя певица избегает светских мероприятий, она продолжает остро реагировать на трагедии в родной стране. В частности, после массированного обстрела столицы 2 июля она поделилась в Instagram-stories кадрами разрушений, добавив лаконичный смайлик в виде разбитого сердца.

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