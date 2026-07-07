Сестра Софії Ротару в ефірі проєкту "Тур зірками" відверто розповіла про свої стосунки з легендарною співачкою та розкрила, де саме перебуває артистка під час повномасштабної війни.

Ауріка зізналася, що через неймовірну схожість їх із сестрою постійно плутають прихильники.

Дуже часто нас плутали раніше, коли мы разом ідемо, до мене: "Софія Михайловна, добрий день". Але чому я тут повинна ображатися? Це ж моя сестра,

– поділилася артистка.

Вона також розвіяла численні чутки про те, що Софія Михайлівна нібито виїхала за кордон і зараз проживає в сонячній Італії. За словами Ауріки, легендарна виконавиця нікуди не тікала, залишається в Україні та живе у своєму будинку в Київській області.

Софія та Ауріка Ротару / фото з інстаграму

Попри те, що Софія Ротару з початком великої війни обрала максимально закритий спосіб життя, не дає інтерв'ю та не з'являється на публіці, сестри підтримують постійний зв'язок.

Звичайно! Ми сестри, ми спілкуємось,

– запевнила Ауріка.

Хоча співачка уникає світських заходів, вона продовжує гостро реагувати на трагедії в рідній країні. Зокрема, після масованого обстрілу столиці 2 липня вона поділилася в Instagram-stories кадрами руйнувань, додавши лаконічний смайлик у вигляді розбитого серця.