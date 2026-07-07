Сестра Софии Ротару в эфире проекта "Тур со звездами" откровенно рассказала о своих отношениях с легендарной певицей и поделилась информацией о том, где именно находится артистка во время полномасштабной войны.

Аурика призналась, что из-за невероятного сходства их с сестрой постоянно путают поклонники.

Раньше нас очень часто путали, когда мы шли вместе, и ко мне обращались: "София Михайловна, добрый день". Но почему-то я должна обижаться? Это же моя сестра,

– поделилась артистка.

Она также развеяла многочисленные слухи о том, что София Михайловна якобы уехала за границу и сейчас проживает в солнечной Италии. По словам Аурики, легендарная певица никуда не сбегала, остается в Украине и живет в своем доме в Киевской области.

София и Аурика Ротару / фото из инстаграма

Несмотря на то, что София Ротару с началом большой войны выбрала максимально закрытый образ жизни, не дает интервью и не появляется на публике, сестры поддерживают постоянную связь.

Конечно! Мы сестры, мы общаемся,

– заверила Аурика.

Хотя певица избегает светских мероприятий, она продолжает остро реагировать на трагедии в родной стране. В частности, после массированного обстрела столицы 2 июля она поделилась в Instagram-stories кадрами разрушений, добавив лаконичный смайлик в виде разбитого сердца.