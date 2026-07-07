Сестра Софии Ротару в эфире проекта "Тур со звездами" откровенно рассказала о своих отношениях с легендарной певицей и поделилась информацией о том, где именно находится артистка во время полномасштабной войны.
Аурика призналась, что из-за невероятного сходства их с сестрой постоянно путают поклонники.
Раньше нас очень часто путали, когда мы шли вместе, и ко мне обращались: "София Михайловна, добрый день". Но почему-то я должна обижаться? Это же моя сестра,
– поделилась артистка.
Она также развеяла многочисленные слухи о том, что София Михайловна якобы уехала за границу и сейчас проживает в солнечной Италии. По словам Аурики, легендарная певица никуда не сбегала, остается в Украине и живет в своем доме в Киевской области.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
София и Аурика Ротару / фото из инстаграма
Несмотря на то, что София Ротару с началом большой войны выбрала максимально закрытый образ жизни, не дает интервью и не появляется на публике, сестры поддерживают постоянную связь.
Конечно! Мы сестры, мы общаемся,
– заверила Аурика.
Хотя певица избегает светских мероприятий, она продолжает остро реагировать на трагедии в родной стране. В частности, после массированного обстрела столицы 2 июля она поделилась в Instagram-stories кадрами разрушений, добавив лаконичный смайлик в виде разбитого сердца.