Где сейчас родная сестра Софии Ротару – Аурика

Аурика Ротару – народная артистка Украины, которая до сих пор ведет активную концертную деятельность. Пожалуй, из фамилии можно понять, что певица – родная сестра Софии Ротару, которая уже несколько лет избегает публичности.

Исполнительница родилась в 1958 году в селе Маршинцы Черновицкой области. В семье все общались на молдавском языке, и вообще родители воспитывали аж шестерых детей. Аурика когда-то рассказывала, что каждый имел свои обязанности. Она, например, кормила кур. Что известно о жизни Аурики Ротару и где она сейчас, узнавайте в материале 24 Канала.

Карьера Аурики Ротару

В школьные годы исполнительница занималась акробатикой, а позже поступила в Черновицкий музыкальный колледж, где училась на дирижерском и хоровом отделении. Студенческие годы дали ей толчок к выступлениям на сцене.

Далее ее карьера начала закручивать и Аурика оказалась на работе в Черновицкой филармонии. Вместе с сестрой Лидией были частью коллектива "Черемош".

Лидия и Аурика Ротару / Фото из открытых источников

Коллектив гастролировал по всей Украине. Позже Аурика работала в Винницкой, а впоследствии – в Крымской филармонии. Вместе с Софией Ротару также отправлялись в гастроли, ведь ее сестру знали во всем Советском Союзе.

София и Аурика Ротару / Фото из открытых источников

Сестра Софии Ротару участвовала во многих фестивалях и конкурсах. Уже в 1996 году исполнительница получила звание заслуженной артистки Украины, а в 2019 – народной.

В репертуаре звезды есть немало известных песен: "По любви", "Счастье – свободная птица", "Я не могу без тебя", "Письмо". Ротару также пела и на русском языке.

Личная жизнь

В 1987 году вышла замуж за Владимира Пигача. У пары родилась дочь Анастасия.

Аурика Ротару с покойным мужем / Фото с сайта певицы

Но в 2005 году муж Аурики умер в результате инсульта. Певица больше не выходила замуж.

Мой муж был для меня очень щедрым, добрым, умным. Настолько он был для меня идеальным, что все эти годы после его ухода я понимала, что такого человека больше не встречу,

– сказала Аурика Ротару в интервью Оboz.ua.

Сегодня артистка уже в статусе бабушки. Дочь подарила ей двух внучек.

Где сейчас София Ротару – родная сестра Аурики?

Несмотря на то, что София Михайловна не дает интервью и не выходит на связь с публикой, вместо нее говорит Аурика.

В интервью "Главком" певица рассказывала, что время от времени встречается с сестрой. По ее словам, София находится в Украине и даже имеет фонд.

А я только могу сказать, что она в Украине. Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой, ни в России, ни в Крыму. Она здесь – в Украине,

– подчеркнула певица.

София и Аурика Ротару / Фото из инстаграма

Напомним, что в 2022 году в СМИ появилась информация, что сын и внук Софии Ротару пытались незаконно покинуть территорию Украины. Их и еще шестерых мужчин задержали при попытке пересечь границу с Молдовой на надувной лодке.

Сын вернулся в Киев и якобы живет вместе с матерью. А внук, Анатолий Евдокименко, через некоторое время таки смог покинуть Украину и поселился в Европе.

Где сейчас Аурика Ротару?

Известно, что женщина ведет активную концертную деятельность. Она дает как благотворительные, так и сольные концерты в поддержку военных. Аурика не участвует в корпоративных мероприятиях, потому что считает, что громкие празднования неуместны во время войны.