Виконавиця народилась у 1958 році у селі Маршинці Чернівецької області. У родині всі спілкувались молдавською мовою, та й загалом батьки виховували аж шістьох дітей. Ауріка колись розповідала, що кожен мав свої обов'язки. Вона, наприклад, годувала курей. Що відомо про життя Ауріки Ротару і де вона зараз, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

Кар'єра Ауріки Ротару

У шкільні роки виконавиця займалась акробатикою, а пізніше вступила до Чернівецького музичного коледжу, де навчалась на диригентському та хоровому відділенні. Студентські роки дали їй поштовх до виступів на сцені.

Далі її кар'єра почала закручувати й Ауріка опинилась на роботі у Чернівецькій філармонії. Разом із сестрою Лідією були частиною колективу "Черемош".

Лідія та Ауріка Ротару / Фото з відкритих джерел

Колектив гастролював по всій Україні. Пізніше Ауріка працювала у Вінницькій, а згодом – у Кримській філармонії. Разом із Софією Ротару також вирушали у гастролі, адже її сестру знали в усьому Радянському Союзі.

Софія та Ауріка Ротару / Фото з відкритих джерел

Сестра Софії Ротару брала участь у багатьох фестивалях і конкурсах. Вже у 1996 році виконавиця отримала звання заслуженої артистки України, а у 2019 – народної.

У репертуарі зірки є чимало відомих пісень: "По любові", "Щастя – вільний птах", "Я не можу без тебе", "Лист". Ротару також співала й російською мовою.

Особисте життя

У 1987 році вийшла заміж за Володимира Пігача. У пари народилась донька Анастасія.

Ауріка Ротару з покійним чоловіком / Фото з сайту співачки

Та у 2005 році чоловік Ауріки помер внаслідок інсульту. Співачка більше не виходила заміж.

Мій чоловік був для мене дуже щедрим, добрим, розумним. Настільки він був для мене ідеальним, що всі ці роки після його відходу я розуміла, що таку людину більше не зустріну,

– сказала Ауріка Ротару в інтерв'ю Оboz.ua.

Сьогодні артистка вже у статусі бабусі. Донька подарувала їй двох онучок.

Де зараз Софія Ротару – рідна сестра Ауріки?

Попри те, що Софія Михайлівна не дає інтерв'ю і не виходить на зв'язок із публікою, замість неї говорить Ауріка.

В інтерв'ю "Главком" співачка розповідала, що час від часу зустрічається з сестрою. За її словами, Софія перебуває в Україні і навіть має фонд.

А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій, ні в Росії, ні в Криму. Вона тут – в Україні,

– наголосила співачка.

Софія та Ауріка Ротару / Фото з інстаграму

Нагадаємо, що у 2022 році у ЗМІ з'явилась інформація, що син і онук Софії Ротару намагались незаконно покинути територію України. Їх і ще шістьох чоловіків затримали під час спроби перетнути кордон із Молдовою на надувному човні.

Син повернувся до Києва та нібито живе разом із матір'ю. А онук, Анатолій Євдокименко, за певний час таки зміг покинути Україну та оселився у Європі.

Де зараз Ауріка Ротару?

Відомо, що жінка веде активну концертну діяльність. Вона дає як благодійні, так і сольні концерти у підтримку військових. Ауріка не бере участі у корпоративних заходах, бо вважає, що гучні святкування недоречні у час війни.