Звезда 2000-х Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года: первые фото маленькой принцессы

Канадская певица Аврил Лавин в 42 года впервые стала мамой. Звезда сообщила о рождении дочери в инстаграме 13 ноября, почему немало удивила поклонников. Ведь о беременности артистки ранее ничего не было известно.

Об этом певица сообщила в своем инстаграме , опубликовав серию черно-белых фотографий с новорожденной девочкой.

Что известно о дочке Аврил Лавин

На одном из снимков певица держит малышку на руках, на другом – взрослые нежно обнимают крошечную ручку ребенка.

Не обошлось и без фирменного стиля Аврил. Артистка показала три пары клетчатых кедов Vans, среди которых – совсем маленькие детские ботиночки.

"Наша маленькая чертова принцесса появилась на свет", – написала Лавин в присущем ей дерзком стиле.

Имя дочери и точную дату ее рождения артистка пока не раскрывает.

Кто отец ребенка и с кем сейчас Аврил Лавин

А вот здесь начинается самое интересное. На фотографиях появился мужчина, однако его личность певица не раскрыла. Не подтвердила она публично и то, находится ли сейчас в отношениях.

Последним известным романом Лавин были отношения с рэпером Tyga в 2023 году. До этого певица была помолвлена с музыкантом Mod Sun, однако пара рассталась.

Также за плечами артистки два брака: с фронтменом Sum 41 Дэриком Вибли и вокалистом Nickelback Чадом Крюгером.

Недавно стало известно, что бывшая участница шоу "Холостяк" впервые стала мамой.