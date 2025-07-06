Барабанщик группы "Жадан и Собаки" сообщил о мобилизации
- Виталий Бронишевский, барабанщик группы "Жадан и Собаки", мобилизовался в Национальную гвардию Украины и проходит обучение.
- Он присоединился к 13-й бригаде "Хартия", где также служит лидер группы Сергей Жадан.
Участник группы "Жадан и Собаки" пополнил ряды Национальной гвардии. Виталий Бронишевский мобилизовался и уже проходит обучение.
Виталий Бронишевский уже показал первое фото в военной форме. О мобилизации музыканта сообщили на странице группы "Жадан и Собаки", передает Show 24.
К слову Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по литературе
Кажется, что барабанщик группы пополнил ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", где также служит лидер коллектива Сергей Жадан, а также Евгений Турчинов и Александр Меренчук.
Друзья, хотим вас проинформировать, что наш барабанщик Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии и сейчас проходит обучение. Мы со своей стороны сердечно поздравляем нового бойца Хартии и ждем его в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки,
– сообщили в коллективе.
Виталий Бронишевский / Фото из инстаграма группы
Сергей Жадан мобилизовался год назад
- Сергей Жадан и другие участники группы "Жадан и Собаки" мобилизовались в июне прошлого года. Уже в июле они завершили обучение и получили шевроны бригады "Хартия".
- Писатель и музыкант объяснял, что решил мобилизоваться, когда увидел закон о мобилизации. Он выбрал именно "Хартию", ведь помогал этому подразделению с начала полномасштабного вторжения.
- Сейчас Сергей Жадан служит в секции военно-гражданского коммуницирования. То есть занимается связями внутри бригады и снаружи между бригадой и обществом.