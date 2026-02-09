Пощечина нашей стране, – Дональд Трамп раскритиковал выступление Bad Bunny в перерыве Супербоула
- Дональд Трамп раскритиковал выступление Bad Bunny на Супербоуле, назвав его "ужасным".
- Bad Bunny избегал политических заявлений во время Супербоула, но выступил против политики ICE на церемонии Грэмми.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny в перерыве Супербоула. Финальная игра сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги состоялась в Калифорнии 8 февраля.
Трамп резко высказался о шоу Bad Bunny на своей странице в Truth Social. Об этом сообщает People.
К слову С Леди Гагой и Рики Мартином: Bad Bunny поразил историческим выступлением на Супербоуле-2026
Шоу в перерыве Супербоула абсолютно ужасное, одно из худших в истории! Это не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности или совершенства,
– написал Дональд Трамп.
По словам президента США, "никто не понимает ни одного слова" из того, что говорит Bad Bunny, а танцы артиста он назвал "отвратительными". Отметим, что рэпер пел в перерыве Супербоула на испанском языке.
Это "шоу" – это просто "пощечина" нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионный план 401(k) в истории!,
– добавил американский лидер.
Трамп утверждает, что выступление Bad Bunny "получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они не имеют представления, что происходит в реальном мире".
Заметим, что в перерыве Супербоула артист избегал политических заявлений, однако выступил против политики Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) на 68-й церемонии вручения премии Грэмми.
Прежде чем я поблагодарю Бога, я скажу: Ice Out. Мы не дикари, мы не животные. Мы люди, и мы американцы,
– сказал рэпер.
Тогда многие звезды появились со значками Ice Out, таким образом выразив поддержку иммигрантам. В частности Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл, Джастин и Хейли Бибери, Джони Митчелл.
Как Bad Bunny выступил на Супербоуле-2026?
В перерыве Супербоула-2026 Bad Bunny исполнил попурри из своих хитов: Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa' PR, EoO и Monac. Артист сделал шоу в традициях Латинской Америки и Пуэрто-Рико.
Для события рэпер выбрал образ total white от Zara. К выступлению присоединились Леди Гага, которая спела Die With A Smile в новой аранжировке, и Рики Мартин – он исполнил Lo que le pasó a Hawaii.