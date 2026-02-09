Трамп резко высказался о шоу Bad Bunny на своей странице в Truth Social. Об этом сообщает People.

Шоу в перерыве Супербоула абсолютно ужасное, одно из худших в истории! Это не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности или совершенства,

– написал Дональд Трамп.

По словам президента США, "никто не понимает ни одного слова" из того, что говорит Bad Bunny, а танцы артиста он назвал "отвратительными". Отметим, что рэпер пел в перерыве Супербоула на испанском языке.

Это "шоу" – это просто "пощечина" нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионный план 401(k) в истории!,

– добавил американский лидер.

Трамп утверждает, что выступление Bad Bunny "получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они не имеют представления, что происходит в реальном мире".

Заметим, что в перерыве Супербоула артист избегал политических заявлений, однако выступил против политики Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) на 68-й церемонии вручения премии Грэмми.

Прежде чем я поблагодарю Бога, я скажу: Ice Out. Мы не дикари, мы не животные. Мы люди, и мы американцы,

– сказал рэпер.

Тогда многие звезды появились со значками Ice Out, таким образом выразив поддержку иммигрантам. В частности Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл, Джастин и Хейли Бибери, Джони Митчелл.

