Bad Bunny стал хедлайнером музыкальной программы на Супербоуле, пишет The Daily Mail. Его выступление впервые в истории события полностью прозвучало на испанском языке.

Bad Bunny исполнил попурри из своих хитов: Tití Me Preguntó, а также Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa' PR, EoO и Monaco. Шоу было насыщено традициями Латинской Америки и Пуэрто-Рико, добавляет Variety. Певец проходился по полям сахарного тростника, что специально построили для выступления.

Перед тысячами зрителей Bad Bunny предстал в образе total white от Zara. Он надел рубашку с галстуком, короткую куртку и брюки, дополнив образ перчатками и кроссовками.

Впоследствии к Bad Bunny присоединилась Леди Гага. Певица предстала в неожиданном образе – голубом платье Luar без рукавов и многослойной юбке. Она исполнила хит Die With A Smile в новой аранжировке.

Также на сцену вышел другой пуэрто-риканский певец – Рики Мартин. Он спел песню Lo que le pasó a Hawaii. Bad Bunny завершил выступление, пройдясь по сцене с флагом Пуэрто-Рико. Он стал первым латиноамериканским актером, возглавившим музыкальное шоу.

В VIP-ложе за Супербоулом следили звезды – Педро Паскаль, Джессика Альба, Jay-Z вместе с дочерьми и другие знаменитости.

Как Трамп отреагировал на шоу?

Президент США раскритиковал выступление Bad Bunny в своей заметке на Truth Social. Он назвал его "ужасным" и "одним из худших за всю историю".

Никто не понимает ни одного слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительные, особенно для маленьких детей, которые смотрят со всех сторон США и всего мира. Это "шоу" – это просто "пощечина по лицу" нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды,

– написал Трамп.

