Bad Bunny став хедлайнером музичної програми на Супербоулі, пише The Daily Mail. Його виступ вперше в історії події повністю пролунав іспанською мовою.

Цікаво У прикрасах за 15 мільйонів доларів: Мерая Кері виступила на відкритті Олімпійських ігор

Bad Bunny виконав попурі зі своїх хітів: Tití Me Preguntó, а також Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa' PR, EoO і Monaco. Шоу було насичене традиціями Латинської Америки та Пуерто-Рико, додає Variety. Співак проходився полями цукрової тростини, що спеціально побудували для виступу.

Перед тисячами глядачів Bad Bunny постав в образі total white від Zara. Він одягнув сорочку з краваткою, коротку куртку та штани, доповнивши образ рукавичками й кросівками.

Згодом до Bad Bunny доєдналась Леді Гага. Співачка постала у несподіваному образі – блакитній сукні Luar без рукавів та багатошаровій спідниці. Вона виконала хіт Die With A Smile в новому аранжуванні.

Також на сцену вийшов інший пуерто-риканський співак – Рікі Мартін. Він заспівав пісню Lo que le pasó a Hawaii. Bad Bunny завершив виступ, пройшовшись по сцені з прапором Пуерто-Рико. Він став першим латиноамериканським актором, що очолив музичне шоу.

Виступ Bad Bunny на Супербоулі: дивіться відео

У VIP-ложі за Супербоулом слідкували зірки – Педро Паскаль, Джессіка Альба, Jay-Z разом з доньками та інші знаменитості.

Як Трамп відреагував на шоу?

Президент США розкритикував виступ Bad Bunny у своєму дописі на Truth Social. Він назвав його "жахливим" та "одним з найгірших за всю історію".

Ніхто не розуміє жодного слова з того, що говорить цей хлопець, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться з усіх боків США та всього світу. Це "шоу" – це просто "ляпас по обличчю" нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди,

– написав Трамп.

Що відомо про Bad Bunny?