Трамп різко висловився про шоу Bad Bunny на своїй сторінці у Truth Social. Про це повідомляє People.

Шоу у перерві Супербоулу абсолютно жахливе, одне з найгірших в історії! Це не має сенсу, є образою величі Америки та не відображає наші стандарти успіху, креативності чи досконалості,

– написав Дональд Трамп.

За словами президента США, "ніхто не розуміє жодного слова" з того, що говорить Bad Bunny, а танці артиста він назвав "огидними". Зазначимо, що репер співав у перерві Супербоулу іспанською мовою.

Це "шоу" – це просто "ляпас" нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди, включаючи найкращий фондовий ринок та пенсійний план 401(k) в історії!,

– додав американський лідер.

Трамп стверджує, що виступ Bad Bunny "отримає чудові відгуки від фейкових ЗМІ, бо вони не мають уявлення, що відбувається в реальному світі".

Зауважимо, що у перерві Супербоулу артист уникав політичних заяв, проте виступив проти політики Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE) на 68-й церемонії вручення премії Греммі.

Перш ніж я подякую Богу, я скажу: Ice Out. Ми не дикуни, ми не тварини. Ми люди, і ми американці,

– сказав репер.

Тоді чимало зірок з'явились зі значками Ice Out, таким чином висловивши підтримку іммігрантам. Зокрема Біллі Айліш та її брат Фіннеас О'Коннелл, Джастін і Гейлі Бібери, Джоні Мітчелл.

