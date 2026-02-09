Трамп різко висловився про шоу Bad Bunny на своїй сторінці у Truth Social. Про це повідомляє People.
До слова З Леді Гагою та Рікі Мартіном: Bad Bunny вразив історичним виступом на Супербоулі-2026
Шоу у перерві Супербоулу абсолютно жахливе, одне з найгірших в історії! Це не має сенсу, є образою величі Америки та не відображає наші стандарти успіху, креативності чи досконалості,
– написав Дональд Трамп.
За словами президента США, "ніхто не розуміє жодного слова" з того, що говорить Bad Bunny, а танці артиста він назвав "огидними". Зазначимо, що репер співав у перерві Супербоулу іспанською мовою.
Це "шоу" – це просто "ляпас" нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди, включаючи найкращий фондовий ринок та пенсійний план 401(k) в історії!,
– додав американський лідер.
Трамп стверджує, що виступ Bad Bunny "отримає чудові відгуки від фейкових ЗМІ, бо вони не мають уявлення, що відбувається в реальному світі".
Зауважимо, що у перерві Супербоулу артист уникав політичних заяв, проте виступив проти політики Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE) на 68-й церемонії вручення премії Греммі.
Перш ніж я подякую Богу, я скажу: Ice Out. Ми не дикуни, ми не тварини. Ми люди, і ми американці,
– сказав репер.
Тоді чимало зірок з'явились зі значками Ice Out, таким чином висловивши підтримку іммігрантам. Зокрема Біллі Айліш та її брат Фіннеас О'Коннелл, Джастін і Гейлі Бібери, Джоні Мітчелл.
Як Bad Bunny виступив на Супербоулі-2026?
У перерві Супербоулу-2026 Bad Bunny виконав попурі зі своїх хітів: Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa' PR, EoO і Monac. Артист зробив шоу у традиціях Латинської Америки та Пуерто-Рико.
Для події репер обрав образ total white від Zara. До виступу долучилися Леді Гага, яка заспівала Die With A Smile в новому аранжуванні, та Рікі Мартін – він виконав Lo que le pasó a Hawaii.