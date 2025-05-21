Невероятное счастье, – известная блогерша Анна Притула показалась на красной дорожке в Каннах

Украинский блогер Анна Притула появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она призналась, что приехала во Францию по приглашению культового бренда парфюмерии.

Инфлюенсерка поделилась своими впечатлениями и показала яркие кадры с события. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

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Анна Притула приехала на 78-й Каннский кинофестиваль по приглашению французского бренда KILIAN PARIS.

Я чувствую невероятное счастье и благодарность, за все то, что сейчас со мной происходит,

– написала блогерша в инстаграм-сторис.

Анна пообщалась с основателем бренда Килианом Геннесси и посетила красную дорожку в элегантном черном платье.

Анна Притула в Каннах / Скриншоты из инстаграм-сторис

Для справки! KILIAN PARIS – это роскошный парфюмерный бренд, основанный в 2007 году Килианом Геннесси, наследником легендарной семьи Hennessy. Бренд славится не только своими стойкими ароматами, но и роскошным дизайном флаконов, которые часто украшаются золотом, серебром и кристаллами Swarovski.

Что известно об Анне Притуле

Это инфлюенсер из Львова, которая имеет более 922 тысяч подписчиков в инстаграме.

Она активно сотрудничает с украинскими и международными брендами, среди которых ONEBYONE, L'Oréal, Walker и другие.

В своих социальных сетях Анна делится модными образами, тревел-контентом и beauty-советами.

Недавно в Каннах также была Оля Полякова. Певица перед выходом на красную дорожку попала в ДТП.