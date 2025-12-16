Блогер Артур Бабич, который родом из Кривого Рога, получил российский паспорт

Блогер Артур Бабич родом из Кривого Рога, но уже давно переехал в Москву. Более того, даже во время полномасштабного вторжения он поддержал Россию. Вчера парень рассказал, что получил российский паспорт.

Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Бабича. Теперь блогер официально стал россиянином.

Не пропустите Русский язык, гражданство, "зрада": что Олег Винник рассказал в первом за 2 года интервью

Артур Бабич опубликовал фотографию, где держит российский паспорт и улыбается. Блогер рад, что стал россиянином, несмотря на то, что его Родина ежедневно страдает от российских ракет и дронов.

Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ – это о людях рядом и стране, которую я выбрал и считаю своим домом. Я благодарен за все, что прошел, и иду дальше уже спокойнее и увереннее,

– написал он.

Артур Бабич с российским паспортом / Фото из телеграм-канала блогера

Напомним, что в марте Бабич поделился, что подал документы на получение российского гражданства. Теперь блогер вынужден соблюдать все законы России, в частности может пойти на войну против Украины.

Что известно об Артуре Бабиче?