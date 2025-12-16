Укр Рус
16 декабря, 13:52
3

Блогер Артур Бабич, который родом из Кривого Рога, получил российский паспорт

Мария Примыч
Основні тези
  • Блогер Артур Бабич, родом из Кривого Рога, получил российский паспорт.
  • Он отметил, что для него российский паспорт – это не просто документ, а символ страны, которую считает своим домом.

Блогер Артур Бабич родом из Кривого Рога, но уже давно переехал в Москву. Более того, даже во время полномасштабного вторжения он поддержал Россию. Вчера парень рассказал, что получил российский паспорт.

Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Бабича. Теперь блогер официально стал россиянином.

Артур Бабич опубликовал фотографию, где держит российский паспорт и улыбается. Блогер рад, что стал россиянином, несмотря на то, что его Родина ежедневно страдает от российских ракет и дронов.

Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ – это о людях рядом и стране, которую я выбрал и считаю своим домом. Я благодарен за все, что прошел, и иду дальше уже спокойнее и увереннее, 
– написал он.

Артур Бабич с российским паспортом / Фото из телеграм-канала блогера

Напомним, что в марте Бабич поделился, что подал документы на получение российского гражданства. Теперь блогер вынужден соблюдать все законы России, в частности может пойти на войну против Украины.

Что известно об Артуре Бабиче?

  • В 2018 году Артур Бабич создал аккаунт в Musical.ly (теперь TikTok) и начал снимать юмористические видео.

  • В 2020 году парень получил приглашение стать участником российского тиктокерского дома Dream Team House, одним из основателей которого является блогер Даниил Милохин, и переехал в Москву.

  • В том же году Бабич начал музыкальную карьеру.

  • После начала полномасштабного вторжения Артур уехал в США и выбрал позицию "голубя мира". В 2023 году блогера обвинили в "дискредитации ВС РФ", ведь во время стрима он в шутку исполнил Гимн Украины.

  • В сентябре 2024 года Бабич заявил, что хотел бы вернуться в Россию, и что готов отказаться от украинского гражданства ради российского. Более того, блогер отметил, что готов служить в армии.