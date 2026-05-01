Блогер-сплетник Беспалов рассказал о своей мобилизации и назвал артистку, которая его "заказала"

Украинский блогер Богдан Беспалов, рассказывающий о сплетнях в украинском шоубизе, впервые за долгое время выпустил новое видео. Он объяснил свое исчезновение и подробно рассказал, что случилось.

Ролик вышел на официальном ютуб-канале BespaLOVmedia. В нем Богдан Беспалов заявил, что перед 24 января за ним следила полиция.

К слову Приходько, Алхим и другие: кто из украинских звезд до сих пор говорит на русском

По словам блогера, в день мобилизации его задержали в кафе возле дома. Он не сопротивлялся, поэтому поехал в ТЦК.

24 января 2026 года моя жизнь изменилась навсегда. Все прекрасно знают, что была заказчица. Не вижу смысла называть ее имя. Это на ее совести. Бумеранг существует, судьба ее уже наказывает. Никоим образом не хочу давать дополнительное внимание человеку, который пытался уничтожить меня,

– сказал Беспалов.

В видео Богдан не называет имени "заказчицы". Однако название ролика довольно красноречивое: "Не Тина Кароль. Ментовка Елена Тополя. Первое видео Беспалова".

Блогер рассказал, что имеет проблемы со зрением и все необходимые документы, однако на это якобы не обращали внимания. Так он оказался в воинской части. Первые 10 дней Богдан не имел доступа к мобильному телефону.



Богдан Беспалов / Скриншот из видео

Богдан Беспалов поделился, что за период службы в армии прошел немалую трансформацию и столкнулся с психологическими вызовами.

Я попал в хороший коллектив, где была человекоцентричность. Они помогли мне пройти путь принятия. БЗВП мне далось сложно, хоть у нас были хорошие условия. Я постоянно болел – и это везде,

– поделился блогер.

Беспалов добавил, что продолжает службу и имеет много задач и обязанностей. Однако также он имеет возможность и свободное время на создание контента.

Что известно о мобилизации Богдана Беспалова?

В конце января Богдан Беспалов перестал выходить на связь. Администраторы его канала сообщили, что он жив, однако больше деталей неизвестно. В сети распространяли различные версии: от ареста до побега за границу.

25 марта Богдан Беспалов подтвердил, что мобилизовался. В то же время в причастности к этому начали связывать Елену Тополю.

Певица ответила на один из комментариев и написала, что "никого не убирала". Она напомнила о других мужчинах, которые также могут оказаться на фронте.