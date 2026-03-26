Елена Тополя резко ответила на упреки, что причастна к мобилизации Богдана Беспалова

В сети ходят слухи, что Елена Тополя причастна к мобилизации блогера-плиткаря Богдана Беспалова. Артистка впервые нарушила молчание и ответила на обвинения.

В комментариях под одним из постов Тополи в инстаграме пользовательница поинтересовалась, причастна ли она к ситуации. В ответе певица отметила, что не имеет отношения к мобилизации Беспалова.

Я никого не убирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирают (на фронт – 24 Канал), давайте обо всех мужчинах вспомним. Все здоровые и способные могут оказаться там (на фронте – 24 Канал). Это не я придумала, это военное положение страны. Всем хорошего дня!,

– написала Елена Тополя.

У телеграм-канале Богдана Беспалова отреагировали на ситуацию. В команде блогера намекнули, что Тополя солгала.

Боится, потому что рано или поздно все выплывет наружу. И как певица фиговая, и как актриса не сложилась,

– говорится в заметке.

