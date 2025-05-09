Я на него злилась, – Ольга Фреймут впервые сказала, где служит ее родной брат

Родной брат украинской телеведущей Ольги Фреймут служит в ВСУ. Знаменитость впервые рассказала о том, как Николай принял решение приобщиться к армии и призналась, где именно служит.

Кроме того, она рассекретила, кто еще из ее родных защищает Украину на фронте. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

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Так, выяснилось, что родной брат Ольги Фреймут самостоятельно принял решение приобщиться в ВСУ.

Я на него даже в какой-то момент злилась. Ну что он не мог той повестки дождаться? Он воюет, а нам волноваться. Особенно маму жаль. Она очень мужественно держится. У нее нет каких-то там негативных мыслей, но я понимаю, что она не может заснуть. Нервничает очень,

– рассказала телеведущая.

Ольга добавила, что Николай служит в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Ему очень удается, и я вижу, когда с ним общаюсь, что у него какое-то другое выражение лица появилось. Когда ты вот выглядишь будто, живешь по назначению. Я теперь понимаю, что по-другому быть не могло. Он так решил, и я уважаю его выбор,

– отметила знаменитость.

Она также поделилась, что на фронте находится ее двоюродный брат и дядя.

Три воина в семье. Я шлю им наилучшие пожелания, молитвы и стоически верю, что я на это не могу влиять, только могу верить в то, что рядом с ними будут мудрые командиры и они будут под опекой наших предков,

– подчеркнула телеведущая.

Интервью с Ольгой Фреймут: смотрите видео онлайн

Заметим, накануне стало известно, что режиссер "Черного ворона" мобилизовался в ВСУ.