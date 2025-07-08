Брижит Макрон проигнорировала помощь Эммануэля на публике: момент попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена прибыли с трехдневным визитом в Великобританию. Супруги довольно прохладно вели себя на публике после прибытия самолета – момент зафиксировали камеры.

Брижит Макрон проигнорировала Эммануэля, когда мужчина протянул ей руку, чтобы помочь спуститься с лестницы самолета. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Эммануэля и Брижит Макрон встретили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Когда первая леди Франции спускалась по лестнице самолета к королевской чете, президент протянул ей руку, чтобы помочь.

Однако Брижит, похоже, проигнорировала Эммануэля, ведь продолжала держаться за поручень. Впоследствии Макронов увидели в авто. Они вели себя достаточно прохладно. Первая леди Франции, в частности, смотрела в телефон.

В мае в сети активно обсуждали момент, который случился во время поездки президентской четы во Вьетнам. Бриджит Макрон якобы дала пощечину Эммануэлю, когда они выходили из самолета.

Позже в Елисейском дворце прокомментировали инцидент, назвав его "шуточным дразнением". Источник из окружения Макрона сообщил, что между Эммануэлем и Брижит произошла банальная ссора.

Принц и принцесса Уэльские встретили Макронов около 11:30 утра и вместе с ними отправились в Виндзор, чтобы встретиться с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

После встречи с Уильямом и Кейт Эммануэлю и Брижит представили ряд высокопоставленных чиновников, а в Виндзоре их официально поздравили король и королева. Вечером в замке должен состояться государственный банкет.

Это первый государственный визит главы государства ЕС в Великобританию после Brexit. Эммануэль Макрон обратится к парламентариям в Королевской галерее Вестминстерского дворца, а в четверг будет присутствовать на саммите Великобритания-Франция на Даунинг-стрит. Сегодня в Виндзоре развевается французский флаг в честь визита.