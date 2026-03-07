На фоне семейной драмы: Бруклин Бекхэм проигнорировал показ мамы на Неделе моды в Париже

Во время Недели моды в Париже состоялся показ Виктории Бекхэм. Модельера поддержали все члены семьи, кроме старшего сына Бруклина.

6 марта Виктория презентовала осеннюю коллекции 2026 года. На показе присутствовали ее муж Дэвид Бекхэм, а также трое их детей: сыновья Ромео и Круз и дочь Харпер, пишет People.

Старшего сына Виктория и Дэвида Бекхэмов, Бруклина, и его жены, актрисы и модель Николы Пельтц, не было в первом ряду. Другие члены семьи выбрали для мероприятия стильные образы.

Дэвид надел черный костюм, который гармонично сочетался с образом Харпер. Ромео появился в кожаной куртке и брюках цвета хаки, а Круз выбрал яркую оранжево-фиолетовую рубашку со светло-голубыми брюками.

Виктория Бекхэм показалась в элегантном костюме графитового цвета, а под низ надела белую футболку. Свой образ она дополнила часами, сделала легкий макияж и распустила волосы.

Спасибо, что всегда были рядом, чтобы поддерживать меня. Я так вас всех люблю,

– написала модельер в инстаграме.

Семья Бекхэмов / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Что известно о семейной драме Бекхэмов?