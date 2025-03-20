Наталья Денисенко впервые ответила на критику экс-супруги Павлика из-за покупки авто во время войны
- Наталка Денисенко приобрела роскошный Mercedes-Benz, за что ее раскритиковали в сети, в частности, экс-супруга Виктора Павлика.
- Актриса ответила на критику, отметив, что каждый выбирает, на что тратить свою энергию, и поблагодарила своих подписчиков за поддержку.
В начале 2025 года Наталка Денисенко приобрела себе роскошный Mercedes-Benz. Актрису раскритиковали в сети из-за того, что она хвастается дорогими покупками.
В частности, Лариса Созаева, бывшая жена Виктора Павлика, назвала это "дурным вкусом и моветоном". Наталка Денисенко впервые прокомментировала такую негативную реакцию. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.
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Денисенко призналась, что даже не знала о критике от бывшей жены Виктора Павлика. В то же время добавила, что благодарна всем, кто тратит время на обсуждение, поскольку, по словам ее продюсера, "на энергетическом уровне это очищение".
На самом деле я понимаю, почему люди не всегда могут радоваться чужим успехам. Известный энерголог Александр Палиенко объясняет это так: когда мы не реализуем собственный потенциал, то внутри накапливается раздражение, которое часто проявляется через зависть и желание критиковать,
– отметила знаменитость.
Она подчеркнула, что каждый выбирает, на что тратить свою энергию: на создание чего-то светлого в собственной жизни или на обсуждение чужого.
Кроме того, хейта из-за машины было немного. И я очень благодарна за это своим подписчикам – осознанным, искренним людям. Это огромное счастье – иметь такое окружение. Хейтеры пусть пишут что угодно, но я всегда могу в конце концов просто заблокировать их и не позволить в дальнейшем портить мне настроение. Мое правило – окружать себя только позитивом и светлыми людьми,
– подчеркнула актриса.
Что известно о новой машине Натальи Денисенко
- Актриса приобрела Mercedes-Benz белого цвета.
- Этот автомобиль стоит около 60 тысяч долларов (примерно 2 542 200 гривен).
- Денисенко поделилась, что копила на новую машину два года и много для этого работала.