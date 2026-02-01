Экс-супруга Романа Сасанчина раскрыла, с кем осталась их дочь

Осенью прошлого года победитель талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин сообщил о разводе с женой Иванной. Теперь девушка рассказала, с кем осталась их 4-летняя дочь Элизабет.

Подробностями Иванна поделилась в инстаграм-сториз. Сейчас она вместе с дочерью проживает в Польше, в Роман – в Украине.

Иванна поделилась, что Элизабет остается с ней, ведь очень привязана к маме.

Она мамина дочь. Да, она бесспорно очень любит своего папу, однако есть разные типы детей. Элиза – супермамина,

– добавила девушка.

Бывшая жена Сасанчина отметила, что для дочери важно присутствие мамы рядом. В то же время она считает, что девочка еще немножко повзрослеет и будет без проблем оставаться с отцом.

Сейчас она со мной, ведь у Романа опасно. Холодно, потому что свет выключают, обстрелы частые. Поэтому мы приняли решение, что она сейчас со мной. А в дальнейшем она будет у него на летних и зимних каникулах, и, может, посреди этого периода тоже,

– объяснила Иванна.

Девушка также ответила на упреки, что якобы разлучила ребенка с отцом. Иванна отметила, что не против, чтобы Роман виделся с дочкой, ведь хочет, чтобы у нее было время для себя.

Что известно о разводе Сасанчиных?