1 февраля, 14:30
3

Экс-супруга Романа Сасанчина раскрыла, с кем осталась их дочь

Мария Примыч
Основні тези
  • Иванна Сасанчик поделилась, что их дочь Элизабет остается с ней в Польше, поскольку очень привязана к маме и в Украине опасно из-за обстрелов.
  • Иванна не против, чтобы Роман виделся с дочкой, и планирует, что Элизабет будет проводить время с отцом на летних и зимних каникулах.

Осенью прошлого года победитель талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин сообщил о разводе с женой Иванной. Теперь девушка рассказала, с кем осталась их 4-летняя дочь Элизабет.

Подробностями Иванна поделилась в инстаграм-сториз. Сейчас она вместе с дочерью проживает в Польше, в Роман – в Украине.

Иванна поделилась, что Элизабет остается с ней, ведь очень привязана к маме.

Она мамина дочь. Да, она бесспорно очень любит своего папу, однако есть разные типы детей. Элиза – супермамина, 
– добавила девушка.

Бывшая жена Сасанчина отметила, что для дочери важно присутствие мамы рядом. В то же время она считает, что девочка еще немножко повзрослеет и будет без проблем оставаться с отцом.

Сейчас она со мной, ведь у Романа опасно. Холодно, потому что свет выключают, обстрелы частые. Поэтому мы приняли решение, что она сейчас со мной. А в дальнейшем она будет у него на летних и зимних каникулах, и, может, посреди этого периода тоже, 
– объяснила Иванна.

Девушка также ответила на упреки, что якобы разлучила ребенка с отцом. Иванна отметила, что не против, чтобы Роман виделся с дочкой, ведь хочет, чтобы у нее было время для себя.

Иванна Сасанчик об опеке над дочерью: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Сасанчиных?

  • Роман и Иванна Сасанчины сообщили о разводе в начале сентября 2025 года. Они не раскрыли причины разрыва, однако девушка подчеркивала, что измен не было.

  • Впоследствии Роман рассказал, что именно Иванна стала инициатором развода.

  • Также Сасанчин делился, что пока идет война, ему будет спокойнее, чтобы дочь оставалась в безопасности, но в будущем хочет забрать ее к себе. Певец отметил, что у них с Иванной равные права на дочь.

  • "Я у нее забирать ребенка не хочу, но имею желание, чтобы ребенок получал украинское образование, виделся с обоими родителями и был счастлив! Но если Иванка и в дальнейшем будет оставаться за границей, придется как-то об этом договориться", – отмечал Роман.