Экс-супруга Романа Сасанчина раскрыла, с кем осталась их дочь
- Иванна Сасанчик поделилась, что их дочь Элизабет остается с ней в Польше, поскольку очень привязана к маме и в Украине опасно из-за обстрелов.
- Иванна не против, чтобы Роман виделся с дочкой, и планирует, что Элизабет будет проводить время с отцом на летних и зимних каникулах.
Осенью прошлого года победитель талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин сообщил о разводе с женой Иванной. Теперь девушка рассказала, с кем осталась их 4-летняя дочь Элизабет.
Подробностями Иванна поделилась в инстаграм-сториз. Сейчас она вместе с дочерью проживает в Польше, в Роман – в Украине.
Иванна поделилась, что Элизабет остается с ней, ведь очень привязана к маме.
Она мамина дочь. Да, она бесспорно очень любит своего папу, однако есть разные типы детей. Элиза – супермамина,
– добавила девушка.
Бывшая жена Сасанчина отметила, что для дочери важно присутствие мамы рядом. В то же время она считает, что девочка еще немножко повзрослеет и будет без проблем оставаться с отцом.
Сейчас она со мной, ведь у Романа опасно. Холодно, потому что свет выключают, обстрелы частые. Поэтому мы приняли решение, что она сейчас со мной. А в дальнейшем она будет у него на летних и зимних каникулах, и, может, посреди этого периода тоже,
– объяснила Иванна.
Девушка также ответила на упреки, что якобы разлучила ребенка с отцом. Иванна отметила, что не против, чтобы Роман виделся с дочкой, ведь хочет, чтобы у нее было время для себя.
Иванна Сасанчик об опеке над дочерью: смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Сасанчиных?
Роман и Иванна Сасанчины сообщили о разводе в начале сентября 2025 года. Они не раскрыли причины разрыва, однако девушка подчеркивала, что измен не было.
Впоследствии Роман рассказал, что именно Иванна стала инициатором развода.
Также Сасанчин делился, что пока идет война, ему будет спокойнее, чтобы дочь оставалась в безопасности, но в будущем хочет забрать ее к себе. Певец отметил, что у них с Иванной равные права на дочь.
"Я у нее забирать ребенка не хочу, но имею желание, чтобы ребенок получал украинское образование, виделся с обоими родителями и был счастлив! Но если Иванка и в дальнейшем будет оставаться за границей, придется как-то об этом договориться", – отмечал Роман.