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Show24 Украинские звезды Соломия Витвицкая рассказала, как ее экс-супруг демобилизовался
7 июля, 15:20
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Соломия Витвицкая рассказала, как ее экс-супруг демобилизовался

Мария Примыч
Основні тези
  • Бывший муж Соломии Витвицкой, Влад Кочатков, демобилизовался из Вооруженных Сил Украины по семейным обстоятельствам, потому что он является опекуном своей мамы с инвалидностью.
  • Кочатков отметил, что добровольно пришел и добровольно ушел со службы, подчеркнув, что это было сделано на законных основаниях после 1,5 года службы.

В семье Соломии Витвицкой сейчас есть несколько военнослужащих: брат, любимый и братва. А вот первый муж телеведущей, режиссер и клипмейкер Влад Кочатков, демобилизовался из Вооруженных Сил Украины.

Витвицкая рассказала, как Кочатковому удалось демобилизоваться. Подробностями она поделилась в интервью Алине Доротюк, передает Show 24.

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Соломия Витвийская рассказала, что бывший муж демобилизовался по семейным обстоятельствам.

У него семейные проблемы. Он опекун мамы. У нее инвалидность, 
– отметила телеведущая.

Интервью с Соломией Витвицкой: смотрите видео онлайн

Напомним, что Влад Кочатков пополнил ряды Вооруженных Сил Украины в 2022 году. В ноябре 2023 года он сообщил, что демобилизовался, подчеркнув, что на законных основаниях.

Добровольно пришел, добровольно и ухожу. Все легально. 1,5 года службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни по чему скучать не буду. Хотя все же буду – это за мощными и уникальными людьми, с которыми имел дела, 
написал Кочатков.

Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой