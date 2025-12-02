Встретится ли король Чарльз III с принцем Гарри во время визита в США
- Король Чарльз III и королева Камилла планируют посетить США в 2026 году в честь 250-й годовщины независимости страны, но Букингемский дворец еще не подтвердил визит.
- Вероятно, монарх не встретится с принцем Гарри и его семьей в Калифорнии во время визита.
Король Чарльз III и королева Камилла планируют посетить США в честь 250-й годовщины независимости страны. Однако, вероятно, монарх не встретится с младшим сыном.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hello. Букингемский дворец еще не подтвердил визит короля и королевы, но ожидается, что он продлится не более четырех дней в апреле 2026 года.
Во время визита короля Чарльза III и королевы Камилла ожидаются встречи в Белом доме, церемониальные обязательства и официальные мероприятия. В то же время в сети гадают, посетит ли монарх своего младшего сына, принц Гарри, и двух внуков, Арчи и Лилибет, в Калифорнии. Однако, вероятно, встреча не состоится.
Хотя некоторые близкие к дворцу лица тихонько предполагают, что Сассексы могут поехать на восток для встречи в Вашингтоне, их присутствие будет доминировать в заголовках, затмевая государственный визит, поэтому по этой причине это остается маловероятным,
– отмечает Hello.
Также говорят о том, что сопровождать Чарльза и Камиллу могут принц Уильям и Кейт Миддлтон, однако источники издания отмечают, что это маловероятно. В то же время Дональд Трамп может пригласить принца и принцессу Уэльских на некоторые празднования.
Для справки! В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и вместе с детьми переехали в США. После этого их отношения с королевской семьей ухудшились.
Когда в последний раз встречались король Чарльз III и принц Гарри?
Последний раз король Чарльз III и принц Гарри встречались 10 сентября в королевской резиденции Кларенс-Хаусе, когда герцог Сассекский приезжал в Великобританию. До этого они не виделись почти два года.
Встреча отца и сына длилась около 45 минут.
Представитель Гарри рассказал, что у него остались положительные впечатления от поездки домой.
Инсайдер сообщал, что принц сожалеет о некоторых своих поступках и хочет восстановить отношения с семьей.
Также СМИ писали, что герцог Сассекский подарил отцу фото внуков в рамке, а король Чарльз вручил сыну подарок на день рождения. 15 сентября Гарри исполнился 41 год.