Чи зустрінеться король Чарльз III з принцом Гаррі під час візиту до США
- Король Чарльз III та королева Камілла планують відвідати США у 2026 році на честь 250-ї річниці незалежності країни, але Букінгемський палац ще не підтвердив візит.
- Ймовірно, монарх не зустрінеться з принцом Гаррі та його сім'єю в Каліфорнії під час візиту.
Король Чарльз III та королева Камілла планують відвідати США на честь 250-ї річниці незалежності країни. Однак, ймовірно, монарх не зустрінеться з молодшим сином.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hello. Букінгемський палац ще не підтвердив візит короля та королеви, але очікується, що він триватиме не більше чотирьох днів у квітні 2026 року.
Під час візиту короля Чарльза III та королеви Камілла очікуються зустрічі у Білому домі, церемоніальні зобов'язання та офіційні заходи. Водночас у мережі гадають, чи відвідає монарх свого молодшого сина, принц Гаррі, та двох внуків, Арчі та Лілібет, у Каліфорнії. Проте, ймовірно, зустріч не відбудеться.
Хоча деякі близькі до палацу особи тихенько припускають, що Сассекси можуть поїхати на схід для зустрічі у Вашингтоні, їхня присутність домінуватиме в заголовках, затьмарюючи державний візит, тому з цієї причини це залишається малоймовірним,
– зазначає Hello.
Також говорять про те, що супроводжувати Чарльза і Каміллу можуть принц Вільям і Кейт Міддлтон, однак джерела видання наголошують, що це малоймовірно. Водночас Дональд Трамп може запросити принца та принцесу Уельських на деякі святкування.
Для довідки! У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовились від своїх королівських обов'язків і разом з дітьми переїхали до США. Після цього їхні стосунки з королівською родиною погіршилися.
Коли востаннє зустрічалися король Чарльз III та принц Гаррі?
Востаннє король Чарльз III та принц Гаррі зустрічалися 10 вересня в королівській резиденції Кларенс-Хаусі, коли герцог Сассекський приїжджав до Великої Британії. До того вони не бачились майже два роки.
Зустріч батька й сина тривала близько 45 хвилин.
Речник Гаррі розповів, що в нього залишились позитивні враження від поїздки додому.
Інсайдер повідомляв, що принц шкодує про деякі свої вчинки й хоче відновити стосунки з родиною.
Також ЗМІ писали, що герцог Сассекський подарував батьку фото внуків у рамці, а король Чарльз вручив сину подарунок на день народження. 15 вересня Гаррі виповнився 41 рік.