Чарльз III и Камилла показали новые фото к 20 годовщине свадьбы: романтические кадры из Италии

Король Чарльз III и королева Камилла на днях отпразднуют 20 лет со дня свадьбы. Эту важную дату супруги проведут в Италии, куда они прибыли с официальным визитом.

Визит королевской четы в Италию начался с фотосессии. На официальной странице семьи появились новые портреты Чарльза III и Камиллы, пишет Show 24.

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Для совместных фото пара позировала в садах Виллы Волконской, что сегодня является официальной резиденцией британского посла в Италии. Автором фотографий стал королевский фотограф Крис Джексон

Чарльз III предстал на снимках в синем костюме в полоску, белой рубашке и серебристом галстуке. Камилла вместо этого надела белое молочное платье от Anna Valentine, а ее нежный образ дополняли серьги и брошь в виде ландыша, что является символом крепкой любви. Пара улыбалась и влюбленно смотрела друг на друга.

Начиная наш первый визит в Италию как король и королева, мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать нашу двадцатую годовщину свадьбы в таком особенном месте – и с такими замечательными людьми!

– поделились королевские супруги.



Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи



Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Чарльз III и Камилла отпразднуют годовщину брака на государственном банкете в Квиринальском дворце.

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