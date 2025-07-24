Король Чарльз III, который лечится от рака, рассказал о своем самочувствии
- Король Великобритании Чарльз III, который лечится от рака, дал комментарий относительно своего здоровья.
- Во время разговора с местным жителем Ньюмаркета, который пережил рак, Чарльз III заявил, что чувствует себя намного лучше.
Король Великобритании Чарльз III дал редкий комментарий относительно состояния своего здоровья. Монарх продолжает лечиться от рака.
Король рассказал о своем самочувствии во время разговора с местным жителем Ньюмаркета, который пережил рак. Это произошло 22 июля, когда Чарльз III и Камилла прогуливались по городу, пишет Show 24 со ссылкой на People.
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Я спросил его, как у него дела, и он сказал, что чувствует себя гораздо лучше, и что "это просто одна из них вещей",
– поделился Ли Гарман.
Гарман рассказал королю о собственном пути к выздоровлению. По словам мужчины, Чарльз III поинтересовался, как у него дела.
Он спросил меня, как у меня дела, и я сказал: "У меня все хорошо, я выздоровел от рака в прошлом году",
– рассказал житель Ньюмаркета.
У короля Чарльза III диагностировали рак
В феврале 2024 года Букингемский дворец сообщил, что у Чарльза III диагностировали рак, и он начал лечение. По совету врача, король не занимался публичными делами три месяца. Возобновил работу в конце апреля.
В марте 2025 года монарха ненадолго госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака.