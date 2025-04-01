Чарльз III вернулся к исполнению обязанностей после внезапной госпитализации

Король Чарльз III после непродолжительного пребывания в больнице вернулся к работе. На этой неделе у него запланированы несколько публичных мероприятий.

Британский монарх провел выходные в своем поместье в графстве Глостершир, где отдыхал. Теперь он возвращается к королевским обязанностям, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Чарльз III прежде всего будет иметь встречу с премьер-министром и мероприятия в Виндзорском замке.

Также король примет участие в событиях к 50 годовщине независимости Папуа Новой Гвинеи. В частности, это мероприятия авиационной благотворительной организации, которая поддерживает общины в странах с низким уровнем дохода, среди них и Папуа Новая Гвинея.

Впоследствии Чарльз III и королева Камилла посетят Италию.

Почему король был в больнице