"Она счастлива": жених Леси Никитюк порадовал ее особенным подарком на день рождения

Телеведущая Леся Никитюк отмечает 39-летие. Ее избранник, военный Дмитрий Бабчук, преподнес имениннице щедрый сюрприз: подарил гигантскую корзину цветов и скульптурное панно стоимостью почти 90 тысяч гривен.

Дмитрий показал подарок для любимой в инстаграме.

Военный выбрал для Леси необычный декор для дома от украинского бренда Yalanzhi Objects – и сам с юмором отреагировал на свой подарок.

Посмотрите, какое художественное сокровище подарил. Не знаю, что это, но она счастлива,

– отметил Дмитрий Бабчук.

Как выяснилось, это скульптурное панно "Бавовна" художницы Юлии Яланжи. По форме оно напоминает раскрывшиеся коробочки хлопчатника.

Вещь оказалась недешевой: на сайте бренда такое панно размера L стоит 1750 евро (около 89 250 гривен).

Подарок для Леси Никитюк от жениха / Скриншот из Instagram-сторис

К этому арт-объекту Дмитрий добавил большую корзину с нежными кремовыми и розовыми цветами.

Леся Никитюк похвасталась подарком от любимого на день рождения / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, недавно Леся Никитюк рассказала, что они с Дмитрием пока отложили свадьбу, поскольку хотят отпраздновать ее с размахом и без спешки.