УКР РУС
29 января 2025, 14:00
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Чувствую сильную боль, – Салем, который в ВСУ, впервые за долгое время прокомментировал состояние здоровья

София Хомишин

За время военной службы в ВСУ Даниэль Салем неоднократно получал ранения. На днях он впервые прокомментировал состояние своего здоровья.

К тому же военный высказался и о моральном состоянии. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Kp.ua.

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Даниэль Салем признался, что ходит к психологу, а вот за здоровьем ему не удается так тщательно следить.

Вообще ничего не слышу на левое ухо. Когда получил пулю в броник, у меня треснула лопатка, и при изменениях температуры чувствую сильную боль. Но не хватает времени заниматься здоровьем, если честно. Это очень плохой пример,
– подчеркнул защитник.

Что известно о вступлении Даниэля Салема в Вооруженные силы Украины

  • Его путь начался со службы в территориальной обороне, откуда он впоследствии перешел непосредственно на передовую.
  • Салем сейчас служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" под позывным "Сойер".
  • Военнослужащий принимал активное участие в освобождении Херсонской области.
  • В октябре 2024 года Салем получил официальное удостоверение участника боевых действий. Известно, что он имеет военный опыт в Бейруте и Ливане и медицинское образование.