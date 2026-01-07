Участница "Холостяка-14" рассказала, как папа спас ее от Тараса Цимбалюка

В сети не утихают обсуждения 14 сезона реалити "Холостяк". После завершения проекта участница Дарья Романец дала откровенное интервью о своей жизни и участии в шоу.

В видео она рассказала, как отец спас ее от Тараса Цимбалюка. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал MAKAREVYCH.

Дело в том, что Дарья покинула "Холостяк-14" после знакомства Тараса Цимбалюка с ее семьей. Во время личного разговора с отцом девушки, Павлом, актер узнал, что Дарья пришла на шоу для того, чтобы пропиарить собственное свадебное агентство.

По словам папы девушки, к этому ее подтолкнули коллеги.

Впоследствии Холостяк заявил, что именно эта информация стала ключевой в его решении попрощаться с участницей.

Романец призналась, что сначала злилась на отца, потому что "не представляла, как такое вообще можно было сказать". В то же время впоследствии они с папой пообщались и все решили.

Он сказал: "Ты пошла на ужасный проект. Я не хотел, чтобы ты там находилась, поэтому так сказал. Я тебя спас – будешь меня благодарить". И сказал: "Я тебя защищал. Над тобой там издевались, я не мог тебе позвонить – ты там живешь не понятно как",

– поделилась девушка.

