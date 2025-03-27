Мне обидно, – Даша Астафьева откровенно прокомментировала слухи о беременности

Длительное время в сети ходят слухи, что Даша Астафьева беременна. К тому же это происходит далеко не впервые.

Поэтому, в новом интервью артистка прокомментировала эти спекуляции. К тому же рассказала, что ее родители говорят о рождении внуков. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Так, Астафьева отметила, что о том, что она ждет ребенка, пишут постоянно, поэтому она этому уже не удивляется.

Это история без начала и без конца... Это уже настолько до истерики доходит. Ты выкладываешь фото с собаками, а тебе пишут: "Сколько можно чесать этих собак, уже бы себе родила ребенка",

– рассказала певица.

В то же время она отметила важность уважения к личным границам. Даша подчеркнула, что беременность – это деликатный вопрос, который не всегда зависит только от желания женщины.

Мне обидно, когда люди думают, что рождение ребенка – это что-то простое и обязательное для каждой женщины,

– отметила артистка.

Она добавила, что это индивидуальное решение.

Относительно мнения родителей, Астафьева рассказала, что они сейчас ее поддерживают и пока не давят с вопросом внуков, хотя раньше могли спрашивать об этом.

Интервью с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно о беременности высказалась еще одна певица. Так, стало известно, когда alyona alyona хочет родить детей. Оказывается, она уже готовится к этому этапу в своей жизни.