Блогер Даша Квиткова серьёзно травмировалась во время отдыха: "Снесла меня с ног в воду"

Украинский блогер Даша Квиткова отправилась на отдых в Доминикану с трехлетним сыном Львом. В то же время знаменитость там травмировалась.

Инцидент произошел, когда она находилась на борту яхты. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дарьи.

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По словам Квитковой, во время плавания на яхте в открытом море ее сбила с ног якорная веревка, которая резко изменила направление.

Веревка в какой-то момент, когда я стояла в самом низу, резко изменила курс и снесла меня с ног в воду, упершись мне в грудную клетку,

– рассказала блогерша.

В результате инцидента Даша получила синяки и ссадины на руке и грудной клетке, о чем свидетельствуют фото, которые она обнародовала в социальных сетях.

Даша Квиткова травмировалась на отдыхе / Скриншоты из инстаграм-сторис

Несмотря на травмы, блогер продолжает отдых с сыном в Доминиканской Республике, публикуя фото в купальнике и наслаждаясь солнечными днями.

Заметим, также в Доминиканскую республику отправилась жена телеведущего Григория Решетника Кристина вместе с тремя сыновьями.