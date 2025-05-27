Дашу Квиткову заметили на публике с футболистом "Динамо", с которым ей приписывают роман

Уже некоторое время ходят слухи, что блогерша Даша Квиткова закрутила роман с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Их заметили вместе – соответствующие видео пользователи распространяют в социальных сетях, в частности в тиктоке.

Даша и Владимир пока не подтверждают и не опровергают слухи о романе. Однако некоторые люди уверены, что они действительно находятся в отношениях, передает Show 24.

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В тиктоке появились видео, где Даша Квиткова и Владимир Бражко сидят вместе на праздновании. Вероятно, это свадьба украинского футболиста Максима Дячука, который также играет в "Динамо", и его возлюбленной Марии.

Некоторые люди уверены, что Квиткова и Бражко встречаются, пишут, что они хорошая пара. Некоторые указывают на разницу в возрасте. Футболист немного моложе блогерши.

"Хорошая пара".

"Бражко похож на подростка, Квиткова возле него, как мама".

"Вроде не большая разница у них, но он будто её младший братик".

"А Вова счастлив".

"Какие классные".

Тем временем Владимир Бражко подогревает слухи о романе с Дашей Квитковой. В инстаграм-сториз он опубликовал фото, на котором держит загадочную девушку за руку.

Бражко подогрел слухи о романе с Квитковой / Скриншот из инстаграма футболиста

Как появились слухи о романе Квитковой и Бражко