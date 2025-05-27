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Show24 Украинские звезды Дашу Квиткову заметили на публике с футболистом "Динамо", с которым ей приписывают роман
27 мая, 09:50
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Дашу Квиткову заметили на публике с футболистом "Динамо", с которым ей приписывают роман

Мария Примыч
Основні тези
  • В социальных сетях распространяются слухи о романе Даши Квитковой с футболистом Владимиром Бражко.
  • Их заметили вместе на публике; вероятно на свадьбе футболиста Максима Дячука и его возлюбленной Марии.

Уже некоторое время ходят слухи, что блогерша Даша Квиткова закрутила роман с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Их заметили вместе – соответствующие видео пользователи распространяют в социальных сетях, в частности в тиктоке.

Даша и Владимир пока не подтверждают и не опровергают слухи о романе. Однако некоторые люди уверены, что они действительно находятся в отношениях, передает Show 24.

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В тиктоке появились видео, где Даша Квиткова и Владимир Бражко сидят вместе на праздновании. Вероятно, это свадьба украинского футболиста Максима Дячука, который также играет в "Динамо", и его возлюбленной Марии.

Некоторые люди уверены, что Квиткова и Бражко встречаются, пишут, что они хорошая пара. Некоторые указывают на разницу в возрасте. Футболист немного моложе блогерши.

  • "Хорошая пара".
  • "Бражко похож на подростка, Квиткова возле него, как мама".
  • "Вроде не большая разница у них, но он будто её младший братик".
  • "А Вова счастлив".
  • "Какие классные".

@shaparenko1015 на заднем плане Бражко с Квитковой #дячук #бражко ♬ оригинальный звук - ???????

Тем временем Владимир Бражко подогревает слухи о романе с Дашей Квитковой. В инстаграм-сториз он опубликовал фото, на котором держит загадочную девушку за руку.

Бражко подогрел слухи о романе с Квитковой / Скриншот из инстаграма футболиста

Как появились слухи о романе Квитковой и Бражко