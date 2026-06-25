В свадебных платьях на футбольном поле: Квиткова рассказала об отношениях Бражка с сыном

Украинская инфлюенсерша Даша Квиткова стала героиней новой цифровой обложки журнала ELLE Украина. Блогерша примерила роскошные свадебные наряды на футбольном стадионе и поделилась подробностями личной жизни накануне собственной свадьбы.

Для съемки в ELLE Украина Квиткова выбрала несколько элегантных свадебных платьев, в том числе от украинского бренда свадебной одежды Milla Nova. Кстати, два платья были сшиты индивидуально для инфлюенсерки.

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Локацией для романтической фотосессии стало настоящее футбольное поле. Как призналась инфлюенсерка, во время съемок в открытых нарядах ей было очень холодно, поэтому между дублями приходилось греться в объемном теплом худи.

Квиткова / фото из Instagram

Однако, несмотря на неудобные погодные условия, итоговые кадры получились просто невероятными.

Даша Квиткова / фото ELLE Украина

Помимо эффектной фотосессии, инфлюенсерша дала откровенное интервью, в котором рассказала о материнстве, внутренней свободе и личных трансформациях. Также Даша прокомментировала отношения своего сына Льва с будущим мужем, футболистом Владимиром Бражко. Блогерша призналась, что для нее было крайне важно, как избранник будет строить отношения с ее ребенком.

Она добавила, что мальчик чувствует себя спокойно рядом со спортсменом и доверяет ему свои переживания:

Когда Левчик начал говорить мне: "Я хочу об этом рассказать Вове", и когда у них появились их "мужские дела", куда меня не пускают. Мне на самом деле не нужно много говорить, это все видно невооруженным глазом.

Что известно о предстоящей свадьбе Даши Квитковой?

Даша Квиткова готовится к свадьбе с полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Футболист сделал предложение любимой в сентябре.

В октябре этого года в сети появились слухи о возможной тайной свадьбе пары, поскольку блогерша показала фото паспорта с новой фамилией "Brazhko". Однако впоследствии Даша опровергла эту информацию, сообщив, что официального заключения брака и самой свадебной церемонии ещё не было.

Напомним, как Усик и Бражко доказали, что для любви нет преград.

