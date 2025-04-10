Для "иностранных подписчиков": Малахова шокировала публикацией фото детей из Кривого Рога в гробу
- Даша Малахова обновила обложку своего профиля в фейсбуке фотографией с похорон подростков, погибших из-за российской атаки по Кривому Рогу, что вызвало возмущение пользователей.
- Актриса объяснила, что хотела привлечь внимание иностранной аудитории к трагедии, но получила критику за неэтичный поступок.
Актриса и телеведущая Даша Малахова попала в скандал. Она обновила обложку своего профиля в фейсбуке, поставив фотографию с похорон детей, погибших в результате русского удара по Кривому Рогу 4 апреля.
Малахова поставила на обложку своего профиля в фейсбуке фото с погибшими подростками – Даниилом Никитским и Алиной Куценко. Такой поступок актрисы вызвал возмущение у пользователей сети, передает Show 24.
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Даша Малахова объяснила, что хотела привлечь внимание иностранной аудитории к трагедии. К тому же заметила, что будет блокировать всех, кто ее критикует.
Публикую фото для моих иностранных подписчиков (их много), которые могли его пропустить. Горе комментаторов – блокирую,
– написала актриса.
Дашу Малахову раскритиковали в сети
В сети раскритиковали Малахову после такого поступка, многие считают его неэтичным. Актрису обвиняют в том, что она пиарится на трагедии, и не уважает чувства родных погибших подростков.
- "Мне кажется, что вы слишком много на себя берете. Прикрываясь благими намерениями. Вы у родителей этих ангелов спросите разрешение, а потом блокируйте всех".
- "Для чего вы запостили интимное фото чужого горя? Это пробитое дно насквозь. Нельзя заниматься пиаром на трагедиях. Это не просто отсутствие критического мышления – это отсутствие мозговых извилин".
- "Я считаю это абсолютно неэтичным, у вас тоже есть дети, вам бы было ок? Даже если фото из СМИ, за каждым из них стоит семья, которой невероятно больно".
- "В комментариях Малахова рассказывает, что сделала это для иностранных читателей. Но это манипуляция. Сообщение не на английском языке. Если это к миру, почему не перечислены имена и фамилии погибших детей? И Даша не Мадонна или Джоли, которые имеют миллионную аудиторию. Так что здесь мимо".
- "Я не знаю, какими словами описать свое отчаяние и боль, насколько это неэтично, бестактно, безжалостно к родным, так нельзя! Вы публичная личность, незаурядная личность и лидер мнений в полном смысле, вы задаете тон, культуру".
- "Просто нет слов. Дно пробито. Уберите фото с обложки, не издевайтесь над горем родителей. Очень стараюсь оставаться вежливой, но это действительно должны быть проблемы с головой, извините, не убрать после такого количества людей, что вам об этом говорят".
Комментарии под сообщением Даши Малаховой / Скриншоты из фейсбука
На поступок Даши Малаховой также отреагировала журналистка Лена Чиченина.
Актриса хорошо знала, какие эмоции вызовет этот трэш, поэтому написала сообщение, что публикует это для своих иностранных подписчиков. А "горе-комментаторов" будет блокировать. Я давно предлагала бить людей ногами за фразу "это должен видеть весь мир". Ни разу ее не слышала от тех, кто делает действительно что-то видимое в мире. Но то, что додумалась сделать Малахова – это, как по мне, лишь проявление тенденции. Извращенный, тупой, циничный апогей любви выкладывать фотографии тел погибших в соцсети,
– написала Лена Чиченина.
Актриса опубликовала еще одно сообщение после того, как столкнулась с критикой, где привела слова своего сына:
Заметим, на днях певицу Катю Chilly раскритиковали за высказывания о российской атаке на Кривой Рог.